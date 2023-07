Alle uitdagingen waar we voorstaan, komen aan bod op de Trends Summer University die Trends op 1, 2 en 3 september organiseert. De tiende editie van deze top wordt bijgewoond door een heleboel klinkende namen, onder wie premier Alexander De Croo, Ilham Kadri (CEO Solvay) en Guillaume Boutin (CEO Proximus).

Heeft u nog geen plannen op 1, 2 en 3 september? Kom dan naar de Trends Summer University in Knokke, in het onlangs gerenoveerde iconische hotel La Réserve. Niet alleen voor het mooie weer, maar ook en vooral om te luisteren naar de meest geïnformeerde gedachtenuitwisselingen over de vele uitdagingen van het moment. En om de belangrijkste bedrijfsleiders te ontmoeten, in een omgeving die zowel serieus als ontspannen is. Een uniek netwerk.

De line-up van intussen aangekondigde gasten is prestigieus: premier Alexander De Croo zal er zijn, net als Ilham Kadri (Solvay), Marc Raisière (Belfius), Fabrice Brion (I-Care), Yves Delatte (Sonaca) en Guillaume Boutin (Proximus) om er maar enkele te noemen.

Verwacht van de Trends Summer University wat u verwacht van Trends: kwalitatief en kritisch, maar ook toekomstgericht en optimistisch. De aanwezige CEO’s worden uitgenodigd om “zichzelf te ontwrichten om kansen te grijpen en zich te storten op toekomstige innovatie”.

De uitdagingen zijn groot. Trends Summer University zal topics aansnijden zoals de ‘netflixisering’ van de economie, de AI-revolutie, de techexplosie, de mobiliteitsrevolutie en de noodzaak om van België een innovatieland te maken.

Haast u, want de plaatsen zijn beperkt.

Bekijk het programma en schrijf u in op trendssummeruniversity.be