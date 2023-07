In Knokke-Heist is het iconische hotel La Réserve opnieuw open na een grootschalige renovatie, die zeker tien miljoen euro heeft gekost. Het ontwerp is van de hand van de Gentse architect Glenn Sestig. Achter het project zitten investeerders Marc Coucke en Bart Versluys. Ook topchef Peter Goossens is bij het vernieuwde La Réserve betrokken: hij stuurt er het restaurant aan, nadat eerder dit jaar bekend was geraakt dat hij zijn sterrenzaak Hof Van Cleve verkoopt.