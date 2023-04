Proximus kan beleggers niet langer bekoren. Ten onrechte, vindt Guillaume Boutin, de CEO van Proximus. De investeringen in het glasvezelnetwerk zijn op korte termijn gigantisch, maar zullen de komende tachtig jaar lonen. “Een sector die explodeert, heeft een toekomst”, stelt Boutin. “Proximus wordt een groeibedrijf.”

Proximus maakt een moeilijke periode door. Het bedrijf maakt nog winst, maar het gewicht van de investeringen in glasvezel en 5G bevalt de beleggers niet. De koers van het aandeel, en dus de waardering van het bedrijf, daalt. In een jaar ging de helft van de beurswaarde verloren.

Wat is er aan de hand met de telecombedrijven? Vele hebben hun koersen sterk zien dalen. De beleggers lijken ze te mijden, vooral Proximus.

GUILLAUME BOUTIN. “Onze industrie staat voor de uitdaging om haar vaste infrastructuur te vernieuwen. We vervangen 100 procent van de gezinsaansluitingen.”

Waarom?

BOUTIN. “Omdat koper in ons geval, en coaxkabels in het geval van Telenet of VOO/Orange, de technologische uitdagingen van de toekomst niet aankunnen. Glasvezel kan dat wel. De netwerken zullen heel krachtig moeten zijn, in beide richtingen. Glasvezel speelt in op de spectrale efficiëntie van licht. Het is de beste uitvinding sinds Einstein. De capaciteit is vrijwel oneindig. Er is een rechtstreeks verband tussen het bruto binnenlands product van een land en de kwaliteit van zijn digitale infrastructuur.”

Waarom zijn de financiële markten dan tegen die innovatie?

BOUTIN. “De meeste beurzen kijken naar de koersontwikkeling over 18 tot 36 maanden. Een investering van ongeveer 10 miljard euro die over tien jaar gespreid is en betrekking heeft op de volgende tachtig jaar van het bedrijf, heeft uiteraard op een bepaald moment een impact op de vrije kasstromen. Dat is anders dan de investeringen in 3G, 4G, 5G, die over vijf of zes jaar lopen. Wij moeten nu investeren voor de komende tachtig jaar en dat zal lonen. De markten geven de voorkeur aan een infrastructuur die dividenden en stabiele kasstromen genereert, met weinig investeringen om die in stand te houden. We moeten een investeringsmuur over, die aanzienlijke opbrengsten zal opleveren, maar wel pas op lange termijn. Dé uitdaging voor de sector is zijn investeerdersbasis uit te breiden. Daarom hebben veel telecombedrijven de beurs verlaten. In Frankrijk zijn bijvoorbeeld SFR en Altice van de beurs gehaald, evenals Illiad (Free). Liberty Global wil hetzelfde doen in België, met Telenet.

“Maar het gebruik explodeert. De behoefte aan connectiviteit neemt niet af. Integendeel: we praten over slimme steden, de groene economie. Achter dat alles zitten verbindingen. Een sector die explodeert, heeft een toekomst.”

10 miljard euro investeert Proximus in glasvezel, gespreid over tien jaar.

Naast de investeringen is er ook nog de concurrentie. Er komt een vierde mobiele operator, DIGI. En de overname van VOO door Orange gaat gepaard met een overeenkomst met Telenet. Wat ligt het gevoeligst voor Proximus?

BOUTIN. “De vierde mobiele operator is de echte verandering, die onzekerheid brengt. We zijn ons daar volop op aan het voorbereiden. Onze multimerkenstrategie zal ons helpen. Vooral Mobile Vikings is een geliefd merk, met name in Vlaanderen.”

Maakt u zich minder zorgen over de overname van het VOO-netwerk door Orange Belgium en de overeenkomst waardoor Telenet in Wallonië internet- en tv-pakketten kan verkopen?

BOUTIN. “Daar maak ik me weinig zorgen over. Wij rollen momenteel als enige glasvezel uit. 23 procent van de woningen heeft al zo’n aansluiting. In Vlaanderen zijn we een uitdager geworden. Onze concurrenten lopen vijf jaar achter op het gebied van glasvezel. Ze zitten momenteel op 0 procent van de markt. Wij groeien met 10 procent per jaar, volgend jaar zitten we op 33 procent. De overeenkomst tussen VOO en Orange gaat over coax. Dat is niet de toekomst. Zij zullen een infrastructuur delen die heel snel verouderd zal zijn. In andere landen heeft glasvezel overal de slag gewonnen. België loopt in dat opzicht achter.”

Waarom zijn we zo laat?

BOUTIN. “Om de verkeerde redenen. We hadden tien jaar geleden in glasvezel moeten investeren. Door later te beginnen hebben wij echter het voordeel dat onze netwerken onmiddellijk sneller zijn.

“Het regelgevend kader in ons land is niet geschikt voor de dekking van gebieden met een lage dichtheid. Het BIPT (de telecomwaakhond, nvdr) moet een kader scheppen dat exploitanten in staat stelt een gemeenschappelijk netwerk te delen in gebieden met een lage dichtheid. Anders zullen de kosten zeer hoog zijn.”

GUILLAUME BOUTIN “De vierde mobiele operator is de echte verandering, die onzekerheid brengt.” © FOTOGRAFIE THOMAS SWEERTVAEGHER

Is het nu onmogelijk op het platteland gemeenschappelijke netwerken te ontwikkelen?

BOUTIN. “Het zou worden beschouwd als een kartel. Een regelgevend kader moet het mogelijk maken. Het BIPT heeft besprekingen opgestart, die tegen het einde van het jaar kunnen worden afgerond.”

Hoe zit het met de tarieven? De prijzen lijken in België altijd wat hoger te liggen dan, bijvoorbeeld, in Frankrijk.

BOUTIN. “Het BIPT heeft al aangegeven dat er geen groot tariefverschil meer is tussen België en de andere markten.”

Behalve voor grote hoeveelheden mobiele data.

BOUTIN. “Dat is aan het veranderen. We hebben net een nieuw prijsplan aangekondigd met meer volume.”

In de niche van de goedkopere diensten had Proximus al Scarlet en heeft het Mobile Vikings overgenomen. Die laatste richt zich tot jongeren, de zogenoemde kabelknippers, die geen tv-abonnement meer nemen. Is dat een markttrend?

BOUTIN. “Het lineaire kijken neemt af, maar streaming via Netflix, TikTok en andere platformen neemt toe. Voor die diensten heb je geen settopbox meer nodig. In dit land hebben we de piek van de televisiepenetratie bereikt. Dat zie je in onze cijfers en in die van onze concurrenten. De daling is niet meedogenloos, maar de trend zal doorzetten. Als ze versnelt, komt er een probleem met het mediamodel in België.”

De distributie van tv-programma’s was een groot commercieel argument voor Proximus…

BOUTIN. “Nu is glasvezel dat argument.”

U hebt onlangs edpnet overgenomen, een alternatieve operator die goedkoop internet en mobiele toegang aanbood.

BOUTIN. “Edpnet was al jaren een partner van Proximus (de aangeboden internettoegang werd door Proximus geleverd, nvdr). We zijn van plan hun merkidentiteit en hun autonomie te respecteren. Dat is goed voor de klanten en het personeel van edpnet, en het is interessant voor ons.”

Proximus heeft aangekondigd dat het dividend wordt verminderd van 1,2 euro per aandeel in 2022 naar 0,6 euro in 2024 en 2025. Waarom?

BOUTIN. “Door de omvang van de investeringen in glasvezel. We worden een groeibedrijf. Momenteel is er onzekerheid op de beurs, maar in 2024 zal dat veranderen. Dan zal de impact van de komst van de vierde mobiele operator duidelijker zijn. Het kader voor de gemeenschappelijke glasvezelnetwerken buiten de grote steden zal worden opgezet. Het sentiment over het bedrijf gaat de goede kant op.”

Toch is de telecomsector niet meer de groeimarkt die hij ooit was.

BOUTIN. “Proximus is de snelst groeiende operator in Europa. In het laatste kwartaal van 2022 was er 8 procent groei (+6% voor het jaar, nvdr). We hebben groeimotors: glasvezel in de netwerken en software in onze internationale activiteiten.

“Dit is een minder bekend aspect van Proximus: we hebben met BICS en Telesign een heel bijzondere internationale activiteit, die sneller groeit dan onze activiteit als operator in België. BICS en Telesign zijn goed voor een kwart van de groepsomzet.”

Het vorige management wilde BICS en Telesign verkopen. U niet.

BOUTIN. “Ik meen dat BICS en Telesign een toekomst hebben in de groep. De cijfers bevestigen dat. Zij zijn vooral actief in telecomgerelateerde softwarediensten. Het zijn winstgevende bedrijven. Ze vormen een reservoir van groei voor de Proximus-groep. Glasvezel zal ons groei brengen, maar ook deze internationale activiteit, die steeds meer op software is gebaseerd, vormt een belangrijke activiteit. Omdat ze actief zijn in gefragmenteerde markten, is een verdere consolidatie mogelijk.”

Kortom, er zijn twee Proximussen?

BOUTIN. “Precies! We maken in onze resultaten een onderscheid. Het ene bezit netwerken en investeert in glasvezel, vooral in België. Het andere is internationaal, levert connectiviteit, geavanceerde diensten op basis van software, intelligentie bij het versturen van berichten, en zal met 8 tot 10 procent per jaar groeien.”

Maken die twee kanten het niet moeilijk om de groep Proximus te begrijpen?

BOUTIN. “Nee, want de twee activiteiten zijn vergelijkbaar. De binnenlandse markt softwariseert. Dankzij BICS en Telesign hebben we een voorsprong van vijf jaar. Tot nu toe verkochten we simkaarten, connectiviteit. Morgen zullen we toegangsprogramma’s verkopen. De twee takken zullen convergeren. Mensen zullen bijvoorbeeld tijdelijk meer capaciteit kopen, voor een videospel, voor een avond.”

Zal Proximus activa verkopen om het gewicht van de investeringen te verminderen en de marge te verbeteren?

BOUTIN. “We maken keuzes. Het heeft voor ons geen zin vastgoed te bezitten. Toen ik zag dat na de coronapandemie veel kantoren leeg zouden komen te staan, zei ik tegen mezelf: laten we ons hoofdkantoor verkopen voordat het ingewikkeld wordt en laten we er 40 procent van huren om aan onze behoeften te voldoen. Dat heeft een dubbel effect: we maken voor dit jaar geld vrij om te investeren in glasvezel, wat meer opbrengt dan onroerend goed.”

Hebt u nog andere ideeën voor het vastgoed van Proximus?

BOUTIN. “We denken aan de energietransitie. We hebben overal gebouwen en technische lokalen, maar de apparatuur wordt steeds kleiner. We zouden de vrijgekomen ruimte kunnen gebruiken om batterijen te plaatsen. We praten met spelers in de energiewereld. We zouden die capaciteit ter beschikking kunnen stellen om hernieuwbare energie op te slaan die buiten de piekuren wordt geproduceerd. Wij zouden kunnen zorgen voor het softwarebeheer, om die gedecentraliseerde opslagplaatsen te monitoren.”

Bio • 1997: Télécom Sudparis, ingenieursopleiding • 1999: HEC Paris, Grande Ecole-programma, master in corporate finance • 2000: vice president marketing Instranet (New York) • 2003: CFO en marketingdirecteur SFR • 2015: directeur marketing Canal+ • 2017: chief consumer market officer Proximus • 2019: CEO Proximus