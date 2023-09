Engie bepleit hybride warmtepomp uit vrees voor overbelasting

Klassieke warmtepompen alleen kunnen op termijn het elektriciteitsnet overbelasten. Daarvoor waarschuwt de Franse energiereus Engie. Hybride warmtepompen zorgen voor minder “stress” voor het systeem, bepleit Engie.

Het pleidooi voor hybride warmtepompen – dat zijn warmtepompen in combinatie met een gasgestookte ketel – staat in een scenario dat Engie opstelde om in Europa tegen 2050 een nettonuluitstoot van broeikasgassen te realiseren.

In dat scenario wordt gepleit voor een gediversifieerde energiemix, met plaats voor zowel groene elektronen (elektriciteit) als moleculen (gassen). In die zin bepleit Engie ook het gebruik van hybride warmtepompen naast gewone warmtepompen. Onze woningen in de toekomst enkel op klassieke warmtepompen laten draaien, zou het netwerk te veel belasten tijdens piekmomenten, klinkt het. Engie is dan ook voorstander van hybride toestellen die bij pieken – denk aan erg koude dagen – kunnen overschakelen op (hernieuwbaar) gas, zoals biogas. Dat zorgt voor minder belasting van het elektriciteitsnet, argumenteert Engie.

De populariteit van soorten warmtepompen kan per land erg verschillen. Nederland bijvoorbeeld kiest volop de kaart van zo’n hybride warmtepompen. Hoe dan ook gaat Engie ervan uit dat tegen 2050 de helft van de huishoudens in Europa zal worden opgewarmd met een warmtepomp.

