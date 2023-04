Een derde minder woonkredieten in eerste drie maanden van 2023

De forse stijging van de rente remt mensen af om bij de bank aan te kloppen voor hypothecaire leningen. Het aantal aanvragen (37%) daalde zelfs nog iets meer dan het aantal afgesloten overeenkomsten (36%). Dat leren statistieken van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

De daling van de aanvragen voor hypothecaire kredieten begon al in de tweede helft van 2022, maar was toen nog relatief beperkt.

In de eerste drie maanden van 2023 was de daling “substantieel” – zoals de sector het zelf noemt – en er wordt niet meteen beterschap verwacht. Ivo Van Bulck, secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet, verwacht dit trimester een verdere daling.

7 miljard euro

Zowel in aantal als in bedrag is er 36 procent minder krediet verstrekt in de periode januari tot en met maart, in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Er werden in totaal iets meer dan 43.000 kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van iets meer dan 7 miljard euro. Hierbij wordt geen rekening gehouden met herfinancieringen van leningen.

Het aantal kredieten voor renovaties daalde met 42,2 procent. Dat is meer dan de daling van de kredieten voor de aankoop van een woning (-33,3%), voor de aankoop met verbouwing (-34,3%) of de bouw van een woning (-31,2%). Het renovatietempo zou net omhoog moeten, als we onze doelstellingen willen halen om de uitstoot in ons land te verminderen.

Gemiddeld bedrag

Het gemiddelde bedrag dat de Belgische gezinnen leenden voor de aankoop van een woning (191.000 euro) en voor een nieuwbouw (207.000 euro) daalde licht. Vermoedelijk is de capaciteit om te lenen kleiner, omdat de rente en dus ook de maandelijkse afbetalingen gestegen zijn.

Volgens de Nationale Bank en Immotheker Finotheker verschilt de rente naargelang de keuze voor de rentevaste periode (1,3,5,10… jaar). Voor kortere rentevaste periodes (1-5 jaar) lag de rente in februari gemiddeld op 4,31 procent en voor langere (meer dan 10 jaar rentevast) op 3,11 procent. 9 op de 10 kredietnemers kiest voor een vaste rente of een periode van rentevastheid voor minstens 10 jaar.

