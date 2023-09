De Belgische gasvoorraad – in de ondergrondse opslaginstallatie in Loenhout – is volledig gevuld als buffer tegen de winterperiode. Dat zegt gasnetbeheerder Fluxys dinsdag in de marge van zijn halfjaarresultaten. Het bedrijf zal tegen eind dit jaar ook extra vervoerscapaciteit in gebruik nemen, klinkt het nog.

Concreet gaat het om een extra pijpleiding tussen Gent (Desteldonk) en Brussel (Opwijk). Op termijn moeten er twee in plaats van één pijpleiding tussen Zeebrugge en de Duitse grens lopen.

“De uitbreiding verhoogt de vervoerscapaciteit vanuit Zeebrugge met 15 GWh/h, het equivalent van de energieproductie van vijftien kernreactoren”, staat in het persbericht. “Voor de tweede fase van de werken rond het verbindingsdeel tussen Zeebrugge en Gent (Desteldonk) treffen we ondertussen alle nodige voorbereidingen. Die bijkomende pijpleiding breidt de vervoerscapaciteit vanuit Zeebrugge nog eens met 5 GWh/h uit, het equivalent van de energieproductie van vijf kernreactoren.”

België draaischijf

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne en het wegvallen van Russisch gas keek Europa elders voor zijn energiebevoorrading, onder meer richting Noorwegen, maar er wordt ook veel meer gerekend op vloeibaar gemaakt aardgas (lng). België speelt in die bevoorrading een belangrijke rol al draaischijf, met gas uit onder meer Noorwegen en lng-schepen die in Zeebrugge aanmeren.

In de eerste zes maanden lagen de vervoerde volumes bij Fluxys 2 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. “De volumes van grens tot grens stegen met 4,8 procent tot 203 TWh, terwijl de volumes voor verbruik op de Belgische markt licht afnamen tot 84 TWh (tegenover 88 TWh in 2022). Naar Duitsland liepen de stromen op tot 124 TWh (tegenover 113 TWh in 2022) en naar Nederland stroomde 60 TWh (tegenover 64 TWh in 2022)”, staat in het persbericht.

Waterstof

Voor ons land is de extra vervoerscapaciteit dan weer nodig voor de nieuwe gascentrales die in gebruik zullen worden genomen en omdat na 2024 geen laagcalorisch gas uit het Groningen-veld in Nederland meer naar de Belgische markt zal stromen, zegt Fluxys.

De nieuwe pijpleiding zal in de toekomst ook waterstof kunnen vervoeren. Fluxys stelt naar eigen zeggen alles in het werk om de voor de industrie de eerste vervoerscapaciteit voor waterstof en CO2 ter beschikking te stellen in 2026. “De nodige investeringsbeslissingen worden volop voorbereid.”

Fluxys wil tegen 2035 volledig klimaatneutraal zijn en zit op schema om de CO2-emissies tegen 2025 te halveren. “In het vierde kwartaal zetten we een belangrijke nieuwe stap op onze lng-terminal in Zeebrugge. We nemen drie bijkomende hervergassers in gebruik die de warmte van zeewater gebruiken om lng weer in gasvorm om te zetten”, aldus het bedrijf. Ze zorgen voor een aanzienlijk efficiënter energieverbruik en substantieel lagere CO2-emissies op de terminal, klinkt het.

De Belgische gasnetbeheerder, wiens tarieven zijn gereguleerd, realiseerde in de eerste jaarhelft een hogere omzet (+21,9 miljoen euro) tot 309,3 miljoen. Het nettoresultaat daalde in dezelfde periode van 41,1 miljoen naar 34,5 miljoen euro. Fluxys investeerde de eerste jaarhelft dubbel zoveel (70,3 miljoen euro) dan in dezelfde periode vorig jaar. (BIN, ECO, VDH, RHA, nl)

