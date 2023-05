Aantal leningen voor zonnepanelen en warmtepompen verdubbeld

De vraag naar kredieten voor energi­ebesparende doeleinden wordt almaar groter. In de eerste drie maanden van het jaar werden 45 procent meer groene kredieten afgesloten dan in dezelfde periode in 2022. Dat schrijft De Tijd donderdag.

Het gaat om consumentenleningen die gebruikt worden voor investeringen in warmtepompen, zonnepanelen, laadpalen of isolatie. Het aantal groene kredieten neemt veel sneller toe dan andere vormen van consumentenkrediet, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) vast. Tussen 2021 en 2022 verdubbelde hun aantal van 29.000 naar 61.000, goed voor een waarde van bijna 1 miljard euro.

Dat succes zette door in het eerste kwartaal van dit jaar. Er werden 15.400 groene kredieten afgesloten, 45 procent meer dan in dezelfde periode van 2022. Het totaalbedrag beloopt in de eerste drie maanden van dit jaar 261,5 miljoen euro.

Het succes is te wijten aan een samenspel van factoren. “De regels voor isolatie en energieverbruik worden strenger. Bovendien heeft de energiecrisis de Belgen bewuster gemaakt van de energieprestatie van hun woning. Bij de top van de energieprijzen piekten ook de aanvragen voor kredieten voor energierenovatie”, zegt Bart Vervenne, de voorzitter van de BVK. “Door meteen een krediet aan te gaan anticiperen mensen ook op verdere stijgingen van de rentevoeten.”