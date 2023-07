Dit waren de populairste automodellen in de eerst helft van het jaar

In het eerste halfjaar van 2023 zijn 264.475 nieuwe auto’s ingeschreven. Dat zijn er meer dan in dezelfde periode van 2020 tot 2022, maar nog steeds ruim onder het marktgemiddelde sinds 2014. Het populairste model is de Volvo XC40. Slechts één nieuwe wagen op drie wordt door particulieren aangekocht, de rest is voor rekening van professionele klanten.

Dat blijkt uit de meest recente cijfers van automobielfederatie Febiac.

Van de Volvo XC40, die in de fabriek van Volvo in Gent wordt gebouwd, werden het voorbije halfjaar 5.898 wagens ingeschreven. Op plaats twee staat de Dacia Sandero (5.828 inschrijvingen), op drie de Tesla Model Y (5.807), op vier de Toyota Yaris (5.757) en op vijf de BMW X1 (5.103).

Vlaanderen versus Wallonië

Het Volvo-model staat ook in Vlaanderen op een, net als in Brussel.

Opvallend: in Wallonië staat Dacia met drie modellen (Sandero, Duster en Jogger) in de top vijf van meest verkochte nieuwe wagens (zie onderaan).

Als gekeken wordt naar het merk was BMW het populairst in België en Vlaanderen, Dacia in Wallonië en Peugeot verkocht in het Brussels gewest het meest aantal nieuwe auto’s.

Twee op de drie voor professionele klanten

Van de 264.475 nieuwe inschrijvingen in de eerste helft van 2023, waren er 176.321 door professionele klanten en 88.154 door particuliere klanten.

Als gevolg van de wijzigingen in de belastingen op bedrijfswagens vanaf 1 juli 2023, winnen de inschrijvingen van nieuwe auto’s met hybride motoren gestaag terrein ten koste van de klassieke motoren, merkt Febiac nog op.

Particulieren blijven gehecht aan benzine

Benzinemotoren waren goed voor 45,8 procent van de markt (-3,1 procent in vergelijking met 2022), gevolgd door hybrides met 26,8 procent (+3,1 procent) en de elektrische motoren met een marktaandeel van 16,5 procent (+6,2 procent). Diesel blijft marktaandeel verliezen en staat nu op 10,1 procent (-6,3 procent).

Wat de particuliere markt afzonderlijk betreft, blijft benzine veruit het populairste motortype (68,2 procent).

Nog uit de cijfers van Febiac blijkt een historisch lage gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens: 90 gram per kilometer, of meer dan 14 procent lager dan een jaar eerder. Dat is vooral het gevolg van de opkomst van elektrisch autorijden.

De populairste modellen in Vlaanderen in de eerste helft van 2023

Volvo XC40 4.567 Tesla Model Y 4.151 BMW X1 3.854 Toyota Yaris 3.236 Opel Corsa 3.146

De populairste modellen in Wallonië in de eerste helft van 2023