Delhaize: vakbonden niet tevreden na nieuw overleg, stakingen duren wellicht voort

Een nieuwe ondernemingsraad bij Delhaize heeft maar een uur geduurd en de vakbonden zijn niet tevreden. De stakingen zullen wellicht voortduren.

Volgens Wilson Wellens van de liberale vakbond ACLVB ging het overleg niet verder dan een “parallel gesprek” waarbij beide partijen bij hun standpunten bleven. “De directie heeft geen alternatieven aangeboden”, zeg hij.

De vakbonden dringen daarop aan, omdat ze bezorgd zijn over een verslechtering van de arbeidsomstandigheden onder het franchisemodel.

Overleg

De supermarktketen wil zijn 128 winkels overlaten aan zelfstandige uitbaters. Een nieuw overleg tussen de directie en de vakbonden daarover verliep in een gespannen sfeer.

De veiligheidsagenten die de directie optrommelde, bleven wel buiten de vergaderzaal. De bonden hadden daarop aangedrongen.

Verzegeld wegens zwartwerk

“We hebben de directie geconfronteerd met de franchisevestiging Anspach”, zegt Wellens nog.

Die Brusselse AD Delhaize-winkel van een zelfstandige uitbater werd verzegeld. Volgens de krant L’Echo stelde de inspectie bij een controle vast dat acht van de twintig gecontroleerde personeelsleden in het zwart aan het werk waren.

De bonden willen ook weten wat er zal gebeuren in het geval van een faillissement, met name of de kosten daarvan bij de belastingbetaler zullen terechtkomen.

De directie zal volgens Wellens schriftelijk antwoorden op de vragen van de bonden.

Politiek

Ondertussen hopen de vakbonden dat de politiek iets onderneemt.

Er zijn al contacten geweest en dinsdagavond om 18 uur hebben de personeelsvertegenwoordigers nog een afspraak met Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V). “Al is het vooral de federale regering die iets kan doen”, zegt Wellens.

Stakingen

De vakbondsman verwacht dat de stakingen nog niet voorbij zijn. “De woede onder het personeel is daarvoor te groot”, zegt hij.

Momenteel zijn 76 Delhaize-winkels dicht en de vakbonden blokkeren ook het distributiecentrum van de keten.

Gino Van Ossel: ‘Rol van vakbonden is uitgespeeld’

