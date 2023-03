De vakbonden spelen dubbel spel in het personeelsprotest bij Delhaize. Want bij de geplande verzelfstandiging van 128 winkels dreigen ook de vakbonden heel wat te verliezen. Dat legt retailexpert Gino Van Ossel dit weekend uit in Trends Talk. Op termijn ziet hij Ahold Delhaize wel als winnaar uit de Belgische supermarktoorlog komen.