Gemeenten rond steden worden duurder: bekijk de prijzen van appartementen per gemeente

De mediaanprijs van appartementen in Vlaanderen klom het voorbije jaar 5 procent hoger tot 241.100 euro. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een prijstoename van 4 procent tot 250.000 euro.

Een grote appartementenmarkt in een gemeente is een indicator voor verstedelijking. Het verklaart waarom de kaart beperkt is tot Vlaanderen en Brussel: in het merendeel van de Waalse gemeenten is het aantal verkopen van appartementen ontoereikend voor statistisch betrouwbare resultaten. Dat fenomeen speelt ook in kleine landelijke gemeenten in Vlaanderen.

De duurdere gemeenten situeren zich vaak in de rand van de grote steden. Het aanbod is er vrij recent en richt zich vooral op bewoners die hun woning of villa ruilen voor een comfortabel appartement. In de steden is het aanbod meer divers. Compacte en oudere appartementen drukken het algemene prijspeil er naar beneden.

In de provincie West-Vlaanderen vinden we zowel de goedkoopste als de duurste gemeente. In Menen, tegen de Franse grens, bedraagt de mediaanprijs van appartementen 138.000 euro. Aan de andere kant van de provincie is Knokke-Heist met een mediaanprijs van 500.000 euro de duurste gemeente.

