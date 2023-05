Waar staan de duurste en de goedkoopste appartementen?

Knokke-Heist blijft onbedreigd de duurste gemeente voor appartementen.

De mediaanprijs klom er het voorbije jaar nog 13,5 procent hoger tot 500.000 euro. Hove (392.500 euro) en Tervuren (370.000 euro) vervolledigen het podium.

Met een mediaanprijs van 101.500 euro is Vielsalm de goedkoopste gemeente. De top tien van goedkoopste gemeente is een volledig Waalse aangelegenheid, met Menen als uitzondering. In deze West-Vlaamse grensgemeente bedraagt de mediaanrprijs voor appartementen 138.000 euro.

Gemeenten met de duurste appartementen

1. Knokke-Heist 500.000

2. Hove 392.500

3. Tervuren 370.000

4. Rixensart 370.000

5. Bierbeek 368.000

6. Melle 365.000

7. Sint-Pieters-Woluwe 360.000

8. Schilde 353.500

9. Bonheiden 345.000

10. Keerbergen 342.950

Gemeenten met de goedkoopste appartementen

Vielsalm 101.500 euro Châtelet 111.000 euro Charleroi 112.250 euro Fleurus 125.000 euro Courcelles 125.000 euro La Louvière 135.000 euro Menen 138.000 euro Manage 142.500 euro Morlanwelz 143.500 euro Durbuy 144.752 euro

