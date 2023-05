De prijzen van woningvastgoed bereikten in 2022 een recordhoogte. Dat was vooral het resultaat van een erg dynamische eerste jaarhelft.

2022 was nog een boerenjaar voor de Belgische vastgoedmarkt, met veel transacties en een duidelijke opwaartse prijstrend. Maar de jaarcijfers verhullen wel een trendbreuk. Was de eerste jaarhelft nog behoorlijk hectisch, dan schakelde de vastgoedmarkt sinds de zomer een versnelling lager. De eerste prijs- en transactiestatistieken voor 2023 geven aan dat die vertraging doorzet.

De jaarcijfers voor 2022 tonen nog wel sterke (nominale) prijsstijgingen en recordprijsniveaus. Huizen werden 10 procent duurder tot een mediaanprijs van 285.000 euro. Op de appartementenmarkt bedroeg de klim 5 procent, tot een mediaanprijs van 235.000 euro.

Twee uithoeken

Op de huizenmarkt noteerde Vlaanderen de sterkste prijsstijging: plus 9 procent tot een mediaanprijs van 315.000 euro. Gemeenten met mediaanprijzen onder 250.000 euro worden zeldzaam. In Wallonië en het Brussels Gewest bleef de stijging beperkt tot 7 procent. Met een mediaanprijs van 490.000 euro is Brussel afgetekend het duurste gewest. In Wallonië (mediaanprijs 202.500 euro) koop je twee huizen voor de prijs van één in Brussel.

De nabijheid van Brussel is prijsbepalend. De hele Brusselse rand is peperduur. Vlaams- en Waals-Brabant voeren dan ook de rangschikking van de duurste provincies aan. In iets mindere mate speelt eenzelfde effect rond Antwerpen en Gent, de tweede en de derde grootste stad van het land.

Maar ook in twee uithoeken van het land leiden specifieke marktomstandigheden tot hoge prijzen. De combinatie van zee en luxe maakt van Knokke-Heist en omgeving een gewilde en dure vastgoedmarkt met een mediaanprijs van 620.000 euro. Helemaal aan de andere kant van het land liggen de prijzen rond Aarlen opvallend hoger dan in de rest van de provincie Luxemburg. In Attert, een randgemeente van Aarlen, is de mediaanprijs 386.500 euro, zowat 145.000 euro meer dan in de provincie Luxemburg. Daar verklaart de nabijheid van het financiële centrum Luxemburg in het Groothertogdom de hoge prijzen.

‘Goedkope’ bouwgrond

Ook de prijzen van bouwgronden zaten in 2022 nog stevig in de lift. Nationaal noteerden de notarissen een prijsklim van 12 procent tot 191 euro per vierkante meter. In Wallonië bedroeg de stijging zelfs 14 procent, maar met een mediaanprijs van 85 euro per vierkante meter is bouwgrond er nog altijd fors goedkoper dan in Vlaanderen (263 euro). Zelfs in het dure Waals-Brabant is bouwgrond relatief goedkoop. Voor huizen en appartementen zijn Vlaams- en Waals-Brabant nagenoeg even duur, maar op de markt voor bouwgrond gaapt een forse prijskloof: 307 euro per vierkante meter in Vlaams-Brabant, tegenover 156 euro per vierkante meter in Waals-Brabant.

