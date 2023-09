De Chinese regering heeft medewerkers van de centrale overheid verboden iPhones van Apple te gebruiken voor het werk, schreef The Wall Street Journal woensdag op basis van bronnen. Intussen dook het aandeel van Apple met meer dan 7 procent omlaag, goed voor 190 miljard dollar aan verloren beurswaarde.

Het Apple-aandeel werd donderdag al voor de tweede dag op rij massaal verkocht omwille van bezorgdheden in China. Overheidspersoneel mag mogelijk niet langer iPhones gebruiken, terwijl China voor Apple de belangrijkste buitenlandse afzetmarkt is en ook de plaats waar het zijn smartphones produceert. Als het verbod er komt zal dat ook wereldwijd andere technologiebedrijven treffen, want het betreft een verbod op alle buitenlandse smartphones voor overheidspersoneel.

Analist Wamsi Mohan van de Bank of America merkt dat “timing van het mogelijke verbod interessant is”, zegt hij aan Bloomberg. Het Chinese techbedrijf Huawei heeft nog maar net een opmerkelijk nieuw model van smartphone gelanceerd: de Huawei Mate 60 Pro genaamd. Die komt met een chipset die in China door chipproducent SMIC is gemaakt, maar het is ook een halfgeleider die naar Chinese normen erg geavanceerd is. Chinese bedrijven worden al langer getroffen door Amerikaanse handelssancties, waardoor ze geen moderne Amerikaanse halfgeleiders kunnen invoeren. Maar de Kirin 9000s-chipset, bewees dat China technologisch verder staat dan gedacht.

‘Overdreven’

China probeert – als reactie op de Amerikaanse handelsheffingen – al jarenlang om minder afhankelijk te worden van westerse technologie. De voorbije weken en maanden is de relatie tussen China en de Verenigde Staten er alleen maar complexer op geworden. Onlangs raakte bekend dat de VS strengere regels opleggen aan alle Amerikaanse bedrijven die chips verhandelen in China. De regering-Biden legt ook fondsen onder de loep die investeren in Chinese bedrijven. Anderzijds hebben de VS handelsbeperkingen opgeheven voor 27 Chinese bedrijven. Die zet werd gezien als een handreiking van Washington voorafgaand aan het geplande bezoek van de Amerikaanse minister van Handel Gina Raimondo aan Peking later deze maand.

Sommige analisten stellen dat de marktreactie op het Chinese verbod overdreven is, omdat het slechts naar schatting 500.000 iPhones betreft van de 45 miljoen die Apple volgend jaar in China moet verkopen. Het bedrijf uit de Amerikaanse stad Cupertino scoort traditioneel goed op de Chinese markt. In 2022 was het de derde grootste smartphonefabrikant in China met in totaal 51,3 miljoen verkochte iPhones, dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Canalys. Samsung, dat wereldwijd nochtans marktleider is in de verkoop van smartphones, bereikt in de China niet de top vijf van fabrikanten die het meeste toestellen verkopen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Afgeschermd ecosysteem

Naast de bezorgdheid rond China was er nog een tweede aspect dat Apple-aandeelhouders kon afschrikken. De Europese Unie boog zich woensdag namelijk in het kader van de Digital Markets Act (DMA) over de werking van de berichtenapp iMessage op apparaten van Apple. Daarmee kunnen Apple-gebruikers sms’en versturen die werken met speciale chatfuncties waaronder emoji. Alleen werken deze enkel in berichten die Apple-gebruikers onderling naar elkaar verzenden.

Google, de ontwikkelaar van het Android-besturingssysteem voor smartphones, pleit voor een open berichtenstandaard genaamd Rich Communication Services (RCS). Daarmee wordt de klassieke sms slimmer gemaakt en krijgt die extra functies zoals in apps als WhatsApp of iMessage. Gebruiker zouden dan met alle telefoons – ongeacht het merk – slimme sms’en naar elkaar kunnen versturen. Apple wil daarentegen het liefste vasthouden aan zijn eigen systeem voor slimme berichten in iMessage. Voor Apple-gebruikers kan die exclusieve werking van iMessage mogelijk een argument zijn om bij de aankoop van een nieuwe smartphone weer een iPhone te kiezen in de plaats van Android-toestel. Op die manier waakt het bedrijf uit Cupertino over zijn ecosysteem van producten.

De EU heeft geoordeeld dat er nood is aan bijkomend onderzoek dat moet bepalen of Apple verplicht moet worden om RCS te ondersteunen met iMessage. Apple wordt dus voorlopig nog niet gedwongen om RCS te ondersteunen. Als Apple oordeelt dat RCS verplicht wordt op iPhones, zal Apple tot augustus 2024 de tijd hebben om de functionaliteit in iMessage te bouwen. Vorig jaar werd Apple verboden om nog smartphones uit te brengen met zijn eigen oplaadpoort. De iPhone 15 die deze maand verschijnt, zal daarom voor het eerst een usb-c-aansluiting bevatten.

Lees ook: