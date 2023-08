Begrijpelijke winstnemingen op Apple

Apple wist als een van de weinige technologie-aandelen zijn recordkoers van eind 2021 te overstijgen. Het bedrijf heeft nu een ondernemingswaarde (beurswaarde + nettoschuld) van 3.100 miljard dollar, goed voor ruim 8 procent van de totale S&P500-waarde. In het tweede kwartaal daalde de omzet voor het derde kwartaal op rij, naar 81,8 miljard dollar. De achteruitgang van 1,4 procent lag in de lijn der verwachtingen. De winst per aandeel klom 5 procent hoger, naar 1,26 dollar, iets boven de consensusprognose. De brutomarge bedroeg 44,5 procent.

In de VS daalde de omzet met 5,6 procent. In China was er 7,9 procent groei. De iPhone-verkoop, goed voor 48 procent van de groepsomzet, daalde met 2,4 procent en ook de omzet van de Mac en de iPad boerde achteruit. De afdeling Wearables groeide met 2,5 procent. De beste prestatie kwam van de dienstenafdeling, die met 8,2 procent de hoogste groei in vier kwartalen boekte en nu ruim een kwart van de omzet levert. Apple telt ruim 1 miljard abonnees.

Dit boekjaar rekenen we op een winst per aandeel van 5,50 dollar per aandeel, volgend jaar op 6,00 dollar. Daarmee noteert het aandeel tegen ruim 30 keer de verwachte winst. In principe wordt volgende maand de iPhone 15 voorgesteld. Helaas was de upgrade rate (de mate waarin gebruikers overstappen naar een nieuw model) in de smartphonemarkt nog nooit zo laag. Mogelijk komt beterschap van de nieuwe generatie virtual & augmented reality-producten. Zo start volgend jaar in de VS de verkoop van de Vision Pro virtual-realitybril.





Conclusie

Apple is gewaardeerd als een groeibedrijf, terwijl het dat al lang niet meer is. Dit jaar zal de omzet met 11 procent krimpen, om in 2024 met 7 procent te herstellen. Apple heeft wel een van de sterkste merknamen ter wereld en zijn omvangrijke gebruikersbasis garandeert grote kasstromen. Maar gezien de pittige waardering gaan we niet verder dan een ‘houden’-advies.





Advies: houden/afwachten

Risico: laag

Rating: 2A

Koers: 178,19 dollar

Ticker: AAPL US

ISIN-code: US0378331005

Markt: Nasdaq

Beurskapitalisatie: 2786 miljard dollar

K/w 2022: 32

Verwachte k/w 2023: 29,5

Koersverschil 12 maanden: +6%

Koersverschil sinds jaarbegin: +37%

Dividendrendement: 0,5%