BEKIJK – China wil BRICS snel uitbreiden als tegenhanger voor G7

De Chinese president Xi pleit voor een snelle uitbreiding van BRICS, de alliantie van groeilanden. Een krachtenbundeling geeft ons meer macht op het wereldtoneel, zegt Xi op de BRICS-top in Zuid-Afrika. India steunt zo’n uitbreiding, als de vijf stichtende leden een akkoord hebben over de toetredingsvoorwaarden. De Russische president Poetin is de enige afwezige op de top, omdat er een internationaal aanhoudingsmandaat tegen hem is uitgevaardigd. Maar via een videoverbinding kan ook hij z’n stempel drukken.