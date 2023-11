BEKIJK – Z-Nieuws van donderdag 30 november

.Het Hof van Beroep dwingt België, Vlaanderen en Brussel een strenger klimaatbeleid te voeren. Ze moeten de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met minimaal 55 procent verminderen in vergelijking met 1990. De procedure was aangespannen door de vzw Klimaatzaak: Nic Balthasar zit in onze studio. Uitgerekend vandaag begint in Dubai de 28ste klimaattop van de Verenigde Naties. Er is alvast een fonds in werking gesteld om de klimaatschade van armere landen te vergoeden. Het krantenbedelingscontract dan. De beslissing daarover heeft de regering uitgesteld. Intussen dreigt distributeur PPP, die op kop ligt om de aanbesteding binnen te halen, naar de Raad van State te stappen, als het bedrijf de krantenconcessie niet toegewezen krijgt. De banken en de federale regering hebben een protocol in verband met gereglementeerde spaarrekeningen ondertekend, met als doel de spaarrente te verhogen. Vanaf volgend jaar mogen banken nog maar vier in plaats van zes gereglementeerde spaarrekeningen aanbieden. En ook de communicatie moet transparanter. In Z-Beurs tenslotte is tech-analist Siddy Jobe te gast. Hij heeft het over Salesforce, dat hoger schiet na gunstige kwartaalcijfers. En over een positieve kentering in de verkoop van smartphones.