Ook kleine beleggers verliezen bij redding Credit Suisse: ‘Veel Europese obligatiefondsen hebben blootstelling’

Voor aandeelhouders van Credit Suisse is het duidelijk dat ze veel, maar niet alles kwijt zijn bij de redding van de Zwitserse bank door UBS. De houders van effecten die het midden houden tussen obligaties en aandelen (coco’s) zijn alles kwijt. Er zijn in Europa geen kleine beleggers die rechtstreeks geld hebben gestopt in die coco’s, maar velen deden het wél onrechtstreeks en zonder het te weten via obligatiefondsen.

1 Wat verliezen de aandeelhouders?

Het aandeel van Credit Suisse verloor meer dan de helft van zijn waarde, na de aankondiging dat de Zwitserse sectorgenoot UBS slechts 0,76 Zwitserse frank in aandelen UBS zou betalen voor de overname. Een aandeel Credit Suisse is ongeveer 90 procent minder waard dan een jaar geleden.

2 Wat verliezen de obligatiehouders?

De ene obligatie is de andere niet. De meeste obligatiehouders zijn hun geld (nog) niet kwijt. De Zwitserse beurswaakhond Finma besliste wel om de waarde van een bepaald type achtergestelde obligaties op nul te zetten in het kader van de reddingsoperatie. Het gaat om zogenoemde coco’s (contingent convertible bonds) of Additional Tier1-kapitaalobligaties genoemd, uitgegeven door banken om hun kapitaal te versterken. Ze kunnen dus omgezet worden in kapitaal, aandelen dus, of zelfs compleet waardeloos worden als de bank in de problemen komt.

Er zijn ook een aantal trackers (ETF's) die de prestatie van deze achtergestelde obligaties schaduwen, zoals Invesco AT1 Capital Bond ETF en WisdomTree AT1 CoCO Bond ETF.

De voorbije dagen werd sterk benadrukt dat kleine beleggers deze obligaties niet konden kopen.

3 In welke fondsen zitten er coco's van Credit Suisse of andere banken?

“Veel Europese obligatiefondsen zijn blootgesteld aan dit type achtergestelde schuld.” Tot die vaststelling kwam de dataleverancier Morningstar na een duik in het fondsenbestand. Op de lijst staan niet enkel nichefondsen, waarvan beleggers op voorhand weten dat ze veel risico's nemen om extra rendement te genereren.

“GAM’s Star Credit Opportunities valt op met een totale blootstelling van 4,81 procent”, schrijft Morningstar in een analyse. Die 4,81 procent is nu volledig waardeloos. Door de beslissing van de Zwitserse toezichthouders om de waarde van de coco's van Credit Suisse op nul te zetten, staan ook de koersen van coco's van andere banken in Europa onder druk. De portefeuille van Star Credit Opportunities bestond in oktober voor maar liefst 35 procent uit coco's.

Ook Nordea 1 – European High Yield Bond bestaat voor iets meer dan 2 procent uit coco's, volgens de laatst beschikbare update. BlueBay Investment Grade Bond, dat vorig jaar getipt werd door Morningstar als het beste obligatiefonds voor Belgische beleggers om de komende jaren te hebben, stopte 0,82 procent van de middelen in de coco's van Credit Suisse.

Naam van fonds Categorie Rating van Morningstar Fondsgrootte (in miljoen euro) Gewicht Credit Suisse coco's in portefeuille GAM Star Credit Opps (USD) Ord USD Acc EAA Fund Other Bond Neutral 1,083.88 4.81% Nordea 1 - European High Yld Bd BI EUR EAA Fund EUR High Yield Bond Bronze 3,059.53 2.03% FTGF WA Mcr OppBd S USD Acc EAA Fund Global Flexible Bond Bronze 1,699.30 1.61% Western Asset Corporate Bond A US Fund Corporate Bond Neutral 1,216.88 1.43% Artemis Strategic Bond R Quarterly Acc EAA Fund Global Flexible Bond - GBP Hedged Neutral 1,292.49 1.14% Artemis High Income R Inc EAA Fund GBP Allocation 40-60% Equity Neutral 842.49 1.07% PIMCO GIS GlInGd Crdt Instl USD Inc EAA Fund Global Corporate Bond - USD Hedged Bronze 10,336.87 1.05% BGF European High Yield Bond D4 EUR EAA Fund EUR High Yield Bond Bronze 313.74 0.94% Invesco Global Bond UK Inc EAA Fund Global Bond Neutral 192.07 0.83% BlueBay Investment Grade Bd B EUR EAA Fund EUR Corporate Bond Bronze 1,955.44 0.82%

