Oude huizen en nieuwe appartementen verkopen moeilijk

Het aantal transacties neemt af en de prijsgroei valt stil. De nieuwste notarisbarometer toont een afkoelende vastgoedmarkt.

In de eerste negen maanden van dit jaar lag het aantal vastgoedtransacties 3,1 procent lager dan in dezelfde periode van 2022. Vooral in Vlaanderen (-5%) was het minder druk op de vastgoedmarkt. In Brussel bedroeg de daling 1,7 procent. In Wallonië bleef de vastgoedactiviteit zo goed als stabiel (+0,1%.)

Huizen werden in de eerste negen maanden amper nog duurder. Gemiddeld kost een huis in ons land 321.993 euro, dat is 0,9 procent meer dan het jaargemiddelde van 2022. De gemiddelde prijs van appartementen steeg tot 267.848 euro, een toename van 2,9 procent op jaarbasis. “Die stijging is wellicht voor een groot deel het gevolg van de hogere prijzen van nieuwbouwappartementen”, duidt notaris Bart van Opstal, de woordvoerder van Notaris.be.

Milde afkoeling

Opvallend is dat het aantal transacties, ondanks de daling van de activiteit, nog altijd 10 procent hoger ligt dan in de periode voor de coronacrisis. De prijsevolutie van huizen en appartementen is ook nog licht positief. Mogen we spreken van een milde afkoeling van de Belgische vastgoedmarkt? “Ja, maar het is echt wel een afkoeling”, antwoordt notaris Van Opstal. “Een daling van de activiteit met 5 procent op negen maanden, dat hebben we toch al lang niet meer gezien. De algemene cijfers verhullen ook grotere verschuivingen. Voor huizen met een renovatieverplichting in het kader van de EPC-regelgeving is er een uitgesproken prijsdaling. Zeker voor huizen zien we een evolutie naar een markt met twee snelheden.”

Op de appartementenmarkt krijgt de verkoop van nieuwbouw een forse tik. In de eerste negen maanden tekende de nieuwbouwmarkt voor 14,3 procent van de verkochte appartementen. Dat is het kleinste aandeel van de jongste vijf jaar. In 2018 bedroeg het aandeel van de nieuwbouwappartementen nog 22,7 procent.

“De nieuwbouwmarkt heeft het heel moeilijk door de gestegen bouwkosten”, becommentarieert Van Opstal. “Ik ben ook benieuwd naar de impact van de regeringsbeslissing om het voordelige btw-tarief voor sloop en heropbouw te beperken tot particulieren. Dat betekent de facto dat het gunstige tarief niet langer geldt voor appartementen, want de bouw van appartementen is bijna volledig een promotorenmarkt. Ik vrees dat het zal wegen op de activiteit. Niet op de prijzen, want gezien de forse stijging van de grondstoffenprijzen en de arbeidskosten in de bouw is er weinig marge voor een prijsdaling.”

Vlaamse provincies

In Vlaanderen betaalden kopers in de eerste negen maanden van het jaar gemiddeld 355.941 euro voor een huis. In vergelijking met het jaargemiddelde van 2022 komt dat neer op een stijging van 2,3 procent. Op provincieniveau tekent Vlaams-Brabant voor de grootste prijsstijging in negen maanden: plus 3,9 procent tot een gemiddelde prijs van 417.079 euro.

Op de Vlaamse appartementenmarkt bedraagt de gemiddelde prijs nu 277.775 euro, een prijstoename met 3,9 procent in vergelijking met het jaargemiddelde van 2022. In de eerste negen maanden stegen de prijzen in alle Vlaamse provincies: van 0,7 procent in Vlaams-Brabant tot 6,2 procent in West-Vlaanderen. Ondanks een prijsklim van 5,1 procent blijft Limburg de goedkoopste provincie met een gemiddelde prijs van 246.177 euro.

Lees ook: