Eerste hulp bij vakantiepech: 5 essentiële zaken om te checken voor u vertrekt

Zowat 70 procent van de Belgen heeft vakantieplannen in de zomer, blijkt uit de jaarlijkse Vakantiebarometer van de hulpverlener Europ Assistance. Maar amper 25 procent heeft een verzekeringsproduct dat met reisbijstand te maken heeft. Er kan op vakantie nochtans wel een en ander verkeerd gaan. Deze bundel is uw eerste hulp bij vakantiepech, maar ook de ideale voorbereiding voor u vertrekt.

Een geïnformeerde reiziger is een geruste reiziger. In het coververhaal van Trends bespreken we vijf elementen die tot stress op vakantie leiden en telkens leggen we uit hoe u zich er tegen beschermt. We geven tips die beschermen tegen oplichting, verwijzen u naar het juiste reisadvies en de juiste paspoorten en ontwarren het kluwen van verzekeringsproducten.

U kunt zich tegen zowat alles verzekeren, maar niets is verplicht. Het belangrijkste is dat iedereen de bijstand neemt, die hem helpt om zorgeloos te slapen. Volgens een onderzoek van Assuralia heeft slechts 25 procent van de Belgen minstens één verzekeringsproduct dat met vakantie te maken heeft. Dat gaan van reisbijstand voor medische zaken tot pechverhelping en annuleringsverzekeringen. In de onderstaande grafiek ziet u welk type verzekering mensen met een reisverzekering hebben.

1. Controleer de noodzaak van een visum of een paspoort en bekijk het reisadvies

Maakt u een verre reis buiten de Europese Unie? Dan is het belangrijk te weten of een internationaal paspoort of een visum nodig is. Anders stuurt de douane u mogelijk al bij aankomst terug richting België. We leggen uit waar u die informatie vindt, net als ander belangrijk reisadvies over de verre bestemming.

2. Zorg ervoor dat uw vakantie wordt terugbetaald bij annulering

Soms valt een vakantie voor het vertrek al in het water. Onverwachte ziekte of familiale problemen zijn veelvoorkomende oorzaken van de annulering van reizen en vluchten. Maar zonder de dekking van een reisannuleringsverzekering is de kans bijzonder groot dat de luchtvaartmaatschappij niets terugbetaalt. Dit zijn vier manieren om uw geld terug te vorderen.

3. Neem de juiste verzekering in geval van (huur)autopech

Wie met zijn eigen auto op roadtrip gaat of een vakantiebestemming met een huurauto doorkruist, ervaart misschien een zeker gevoel van vrijheid of controle. Dat is deels onterecht, want ook tijdens een schijnbaar zorgeloze vakantie behoort autopech tot de mogelijke tegenslagen. Een verzekering met pechverhelping in Europa kan bij een bekende verzekeraar een flinke duit kosten.

4. Krijg begeleiding en terugbetaling als u ziek wordt op vakantie

Ziekte kan niet enkel voor maar ook tijdens uw vakantie de reis vergallen. Van één slechte mossel of een verfrissende softijs kan men dagenlang ziek zijn. Een blik op Facebook- of Google-reviews van horecazaken maakt de kans op een salmonella-ijsje al kleiner, maar het biedt nooit een garantie. Medische kosten in het buitenland kunnen stevig oplopen en worden doorgaans niet volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.

5. Wees oplichters te snel af en vermijd hoge kosten

Verzekeraars schuiven dezer dagen maar al te graag hun reisbijstandsverzekering naar voren. Zo’n bundels lijken heel compleet, maar ze bieden geen pasklaar antwoord in geval van diefstal of oplichting op vakantie. Andere maatregelen en verzekeringen beschermen u wel.

