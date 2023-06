Ziekte kan niet enkel voor maar ook tijdens uw vakantie de reis vergallen. Van één slechte mossel of een verfrissende softijs kan men dagenlang ziek zijn. Een blik op Facebook- of Google-reviews van horecazaken maakt de kans op een salmonella-ijsje al kleiner, maar het biedt nooit een garantie. Medische kosten in het buitenland kunnen stevig oplopen en deze worden doorgaans niet volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.

Een reisbijstandsverzekering betaalt de medicatie en een eventuele ziekenhuisopname wel terug. Voor wie ook al is aangesloten bij een hospitalisatieverzekering, blijft de meerwaarde van reisbijstand beperkt, ook al werken de twee oplossingen aanvullend. Bij medische kosten in het buitenland komt eerst de gewone ziekteverzekering tussenbeide, daarna de hospitalisatieverzekering en tot slot de reisbijstandsverzekering, als het volledige bedrag nog niet is gedekt door de polis. Elke verzekering heeft immers een maximale uitkering waarop klanten een beroep kunnen doen.

Wie in het buitenland medische hulp nodig heeft, contacteert het best ter plaatse een arts of ziekenhuis. Uw verzekeraar kan u daarin begeleiden. Bij noodgevallen kunt u het noodnummer 112 gebruiken. Daarna neemt u het best zo snel mogelijk contact op met uw verzekeraar, om de volgende stappen te bepalen. Verzekeraars worden altijd geadviseerd door artsen en verpleegkundigen. Zo kan een onverwachte polsbreuk van de autobestuurder uitdraaien op een repatriëring van het hele gezin naar België. Dat kan onder meer gebeuren met een taxi, een ziekenwagen, een trein of een vliegtuig. Indien nodig, gebeurt dat ook onder medische begeleiding.

Vakantiecoach en bundels

“Een ander voordeel van reisbijstand is dat je tijdens de reis ook altijd een telefoonnummer hebt dat je kunt bereiken om advies te winnen. Soms is het moeilijk bij problemen op een vreemde bestemming in het buitenland je weg en de juiste instanties te vinden. Dan werpt de verzekeraar zich op als een soort van vakantiecoach”, legt Wiels uit. Bij bekende verzekeraars vinden we een jaar lang reisbijstand met een behoorlijke dekking voor 90 euro per persoon. Gaat het om enkel twee weekjes naar Frankrijk, dan is men voor 30 euro per persoon bediend.

Er zijn ook reisbijstandsverzekeringen die een bundel aanbieden met dekking van medische kosten, bijstand onderweg en een annuleringsverzekering. In de meeste gevallen kan men die bundel zelf samenstellen. Die pakketten zijn handig voor wie door de bomen het bos niet meer ziet, maar daarom zijn ze nog niet altijd de goedkoopste keuze. Bij een van de bekende verzekeraars kost het 290 euro voor een jaar. Sommige verzekeraars bieden ook juridische bijstand aan, of de mogelijkheid om het transport van bagage te verzekeren. Door te vergelijken kunt u geld besparen. U hebt het best ook oog voor het maximale bedrag waarvoor de verzekering tussenbeide komt.

