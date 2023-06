Maakt u een verre reis buiten de Euroepse Unie? Dan is het belangrijk te weten of een internationaal paspoort of een visum nodig is. Anders stuurt de douane u mogelijk al bij aankomst terug richting België. We leggen uit waar u die informatie vindt, net als ander belangrijk reisadvies over de verre bestemming.

Een geïnformeerde reiziger is een geruste reiziger. Voor u vertrekt, kunt u zich op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken informeren over uw bestemming. Op diplomatie.belgium.be staat voor de meeste landen reisadvies, zoals de algemene veiligheid, de benodigde reisdocumenten, de kwaliteit van de ziekenhuizen, de regels rond covid-19 en belangrijke aspecten van de lokale wetgeving. “Onze website kunt u als een soort een Booking.com beschouwen. Wij voorzien in uitgebreid advies over tal van aspecten die bij uw vakantie komen kijken en het is daarna aan reizigers om de risico’s in te schatten, rekening houdend met hun specifieke situatie”, zegt woordvoerder Wouter Poels.

U vindt op diplomatie.belgium.be ook het platform Travellers Online, waar u uw reis kunt registreren. In geval van crisissen, aanslagen of andere ongelukken in het land kan de FOD Buitenlandse Zaken u makkelijker ondersteunen of informeren vanop afstand. Uw contactgegevens blijven vertrouwelijk, aldus de FOD. Gemiddeld nemen per dag tien landgenoten die in nood verkeren contact op met Buitenlandse Zaken.

Paspoort en visum

Afhankelijk van de vakantiebestemming is een geldig internationaal paspoort nodig, al dan niet met een visum, dat vooraf is goedgekeurd. Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken staat in welke landen die verplichtingen gelden. Reizigers die nog geen paspoort hebben, vragen er het best minstens een week voor vertrek eentje aan bij hun gemeente. Normaal komt dat aan op de vijfde werkdag volgend op de dag van de aanvraag. Er bestaat ook een spoedprocedure, waarbij het paspoort een werkdag na de aanvraag wordt geleverd bij de gemeente, maar die dienstverlening is duurder. De prijzen kunnen per gemeente variëren.

Een visum is een sticker die in het paspoort wordt geplakt en die tijdens een reis toegang geeft tot een bepaald land. Dat visum moet ruim op voorhand aangevraagd worden in het consulaat of de ambassade van het land van bestemming. Uitzonderlijk kan men het visum ook bij aankomst verkrijgen. Ook kinderen en baby’s moeten geldige identiteitsdocumenten hebben.

Voor Belgen die hun identiteitsdocument tijdens hun vakantie verliezen, is de plaatselijke ambassade van België een eerste contactpunt. In landen waar België geen ambassade heeft, kunnen ze terecht bij de ambassade van een ander willekeurig EU-land. Ook daarover biedt de website van de FOD Buitenlandse Zaken meer informatie.

