Deze veranderingen voelt u in 2024 in uw portemonnee: bank en verzekeringen

Van duurdere ziekenfondsen tot goedkopere dossierkosten voor woonkredieten: bij een nieuw jaar voelt u traditioneel een aantal veranderingen in uw portemonnee. We sommen de belangrijkste voor u op.

1. Duurdere zichtrekeningen

Een aantal klanten van BNP Paribas Fortis kreeg dit najaar een bericht dat de maandelijkse bijdrage voor hun zichtrekening met 2 euro omhooggaat. Zulke kosten kunnen aan het einde van de rit serieus beginnen aan te tikken. Daarom is het geen slecht idee af en toe uw behoeften af te toetsen aan het bestaande aanbod. Mogelijk bestaat er een goedkopere zichtrekening die voldoet aan uw wensen en verwachtingen. Een vergelijkingstool zoals die van Wikifin of Spaargids.be kan daarbij helpen.

2. Duurdere brandverzekering

Ook de meeste verzekeringen worden jaarlijks geïndexeerd. De brandverzekering doet dat op basis van de zogenoemde ABEX-index, waarin de kostprijs van de bouwmaterialen en de loonkosten is opgenomen. De premie van een brandverzekering zal in 2024 ongeveer 4 procent duurder uitvallen.

De toename is minder scherp dan twee jaar geleden. In 2022 steeg de prijs van brandverzekeringen met bijna 11 procent. Dat gebeurde onder impuls van de sterke prijsstijgingen voor onder meer hout, glas en isolatiemateriaal door de nasleep van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne.

3. Dossierkosten woonkrediet omlaag

Wie een woning aanschaft, zal een klein beetje geld kunnen uitsparen. Kredietinstellingen mogen vanaf 2024 nog maximaal 350 euro dossierkosten aanrekenen voor het afsluiten van een hypothecaire lening in plaats van de huidige 500 euro.

“Die kosten maken het moeilijker voor mensen om een eigen huis te verwerven”, zei bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne (PS) over de motieven voor de aanpassing. “Ze zijn bovendien extra nadelig voor wie kleinere bedragen wil lenen, omdat het om een forfaitair bedrag gaat.” Bovendien bankieren we collectief steeds vaker online. Daardoor bouwen banken hun kantorennetwerk af, maar de kostendaling die daarmee gepaard gaat, werd niet doorgerekend aan klanten.

Ook wie zijn woonkrediet wil herfinancieren, profiteert mee. Daar zakken de dossierkosten van 250 naar 175 euro.

4. Afschaffing voorhuwelijks sparen

Intresten tot 125 procent voor wie trouwt of samenwoont voor zijn dertigste verjaardag: dat was de premisse van het voorhuwelijkse spaarboekje, aangeboden door de ziekenfondsen. Ouders konden vanaf de veertiende verjaardag van hun kind jaarlijks tot 48 euro sparen tegen een wel héél erg hoge interest. Alleen zijn de tijden veranderd en neemt het aantal dertigers zonder partner toe. Probleem: die kregen dan een veel lagere intrest uitgekeerd. Niet meer van deze tijd en discriminerend voor alleenstaanden, oordeelde de regering eerder dit jaar. Dus wordt het voorhuwelijkssparen afgeschaft.

5. Duurdere ziekenfondsen

De ledenbijdragen van ziekenfondsen worden in 2024 tot wel 9 procent duurder, berekende Spaargids.be. De Christelijke Mutualiteit behoudt haar lidgeld onveranderd, na een forse prijsstijging van 13,2 procent vorig jaar. Bij Solidaris bedraagt de prijsstijging 2,47 procent, bij Helan 5,26 procent en bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen 9,24 procent.

Houd er wel rekening mee dat het terugbetalingsbeleid van geen twee instanties hetzelfde is, bijvoorbeeld rond anticonceptie of reisvaccins. U doet er dus goed aan de verschillende spelers afhankelijk van uw behoeften met elkaar te vergelijken en eventueel een besparing uit de wacht te slepen.

