Verander van ziekenfonds en bespaar geld

Met het jaareinde in zicht is het niet onverstandig uw financiële balans op te maken. Daarin speelt ook de keuze van uw ziekenfonds een rol. Trends ging na of het nuttig is de ziekenfondsen te vergelijken.

De aansluiting bij een ziekenfonds is in ons land wettelijk verplicht. Zo’n instelling regelt de terugbetaling van allerlei medische kosten, maar zorgt ook voor een vervangingsinkomen wanneer u arbeidsongeschikt bent door ziekte, een ongeval of een ziekenhuisopname.

Ook al is de aansluiting bij een ziekenfonds verplicht, u bent wel vrij in uw keuze. Het aanbod is groot. Er zijn christelijke, liberale, neutrale, onafhankelijke en socialistische ziekenfondsen – elk met lokale afdelingen maar gegroepeerd in overkoepelende landsbonden. Bovendien zorgen gelijkklinkende namen als Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Vlaams & Neutraal Ziekenfonds weleens voor verwarring.

Werkt u bij de spoorwegen, dan kunt u als statutaire werknemer terugvallen op de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail. Daarnaast is er ook de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Dat is het enige ziekenfonds waar u geen lidgeld betaalt, maar waar u enkel kunt rekenen op de wettelijk voorziene terug­betalingen. Alle andere ziekenfondsen bieden aanvullende diensten en voordelen aan, in ruil voor een jaarlijkse bijdrage.

De wettelijke bescherming

De geneeskundige verstrekkingen die de ziekteverzekering via uw ziekenfonds terugbetaalt, zijn wettelijk bepaald. De voornaamste categorieën zijn:

• Medicatie

• Bezoeken en raadplegingen van huisartsen en artsen-specialisten

• Behandelingen door kinesitherapeuten

• Verzorging door verpleegkundigen en diensten voor thuisverpleging

• Tandverzorging

• Verlossingen

• Prothesen, rolstoelen, verbanden en implantaten

• Ziekenhuisverpleging

• Thuishospitalisatie in sommige gevallen

• Verzorging in rustoorden voor bejaarden

• Revalidatiezorg.

De ziekenfondsen regelen en ­coördineren al die terugbetalingen, maar de middelen zelf zijn afkomstig van de overheid via de sociale bijdragen die wij met z’n allen betalen. Het terugbetaalde bedrag ligt doorgaans lager dan het honorarium dat u betaalt aan de zorgverstrekker. Dat verschil – uw persoonlijk aandeel – is het remgeld.

Wanneer u een zorgverlener ­raadpleegt die niet of gedeeltelijk geconventioneerd is, betaalt u mogelijk een tarief dat hoger ligt dan datgene dat werd afgesproken met de ziekenfondsen”, merken de Liberale Mutualiteiten op. “Daardoor lijkt het soms alsof u minder terugbetaald krijgt, maar dat is niet zo.”

De aanvullende voordelen

Naast de wettelijk voorziene ­terugbetalingen bieden de meeste ziekenfondsen (buiten de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) bijkomende kortingen en andere voordelen in ruil voor een jaarlijkse bijdrage. Ze zijn vrij om het lidgeld te bepalen in functie van die aanvullingen. Met eigen accenten kunnen ze hun identiteit bepalen en zo inspelen op de behoeften van doelgroepen.

De meeste Belgen kiezen een ­ziekenfonds vaak uit familie­gewoonte. Toch doet u er goed aan een instelling te kiezen die u op het lijf geschreven is en die aansluit bij de noden van u en uw gezin.

Waarin verschilt het aanbod ­concreet? Afhankelijk van het ­ziekenfonds geniet u specifieke voordelen voor bijvoorbeeld:

• Brillen, lenzen, lensimplantaten en laserbehandelingen

• Hoorapparaten en oordoppen

• Orthodontie en tandprothesen

• Ziekenhuisopnames

• Alternatieve geneeskunde (acupunctuur, homeopathie, …)

• Preventieve onderzoeken

• Sporten en fitnessen

• Reizen

• Stoppen met roken

• Geboortes

• Oppas en thuiszorg

• Kinderkampen en speelpleinwerking

Hoe vergelijkt u het aanbod?

Omdat het aantal ziekenfondsen ­in ons land groot is, proberen be­paalde websites u te helpen bij de vergelijking van hun aanbod. Wij gingen langs bij Ziekenfondsenvergelijken.be, maar dat initiatief blijkt al jarenlang geen updates meer te krijgen. Mutualiteiten-­vergelijken.be, een onderdeel van het offertevergelijkingsplatform Bobex, wilde ons na het ingeven van onze persoonlijke data meteen telefonisch benaderen om ‘de aanvraag samen te controleren en te vervolledigen’. Daarvoor hebben we bedankt.

Overstappen van ziekenfonds is volledig kosteloos. U krijgt het resterende deel van het al ­betaalde jaarlidgeld terugbetaald.

De vergelijkingsmodule van Spaargids.be laat u wel volledig online een goede vergelijking maken.

Ze geeft naar eigen zeggen een compleet overzicht van alle ­voordelen en terugbetalingen die de ziekenfondsen in ons land aanbieden. De inhoud wordt ­continu geactualiseerd, maar Spaargids.be wijst er wel op dat de voordelen en de voorwaarden geregeld wijzigen, en adviseert de informatie altijd te dubbelchecken bij de ziekenfondsen.

De module werkt zo: u geeft uw gezinssituatie en uw postcode in, en vervolgens selecteert u uit de afvinklijst welke thema’s voor u belangrijk zijn. Per dekking krijgt u dan een vergelijking van de instellingen die in uw regio actief zijn, met ook telkens een vermelding van de jaarlijkse bijdrage.

Die ligt voor één persoon tussen pakweg 85 en 115 euro, en voor een gemiddeld gezin tussen zo’n 175 en 230 euro.

Uw situatie wijzigt

Vergeet niet dat uw situatie wellicht wijzigt naarmate u ouder wordt. Zijn uw kinderen het huis uit, bent u allang niet meer zo beweeglijk of sportief als vroeger, of bent u stilaan toe aan een bril

of gehoorondersteuning? In dat geval loont het de moeite de voorwaarden van uw ziekenfonds te vergelijken met die van de andere spelers op de markt.

Uitgebreide testen leerden ons dat de tussenkomsten voor onder andere lensimplantaten, hoorapparaten, tandprothesen en -implantaten, acupunctuur, ho­meo­pathie en rookstopbehandelingen sterk verschillen naargelang de instelling. Slim vergelijken kan u een mooi financieel voordeel opleveren. z