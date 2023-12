Deze veranderingen voelt u in 2024 in uw portemonnee: inkomen en uitkeringen

Van de verrekening van het vakantiegeld, de uitkering voor gepensioneerden tot extra flexi-jobs: bij een nieuw jaar horen traditioneel heel wat veranderingen die u in uw portemonnee voelt. We sommen de belangrijkste voor u op.

1. Indexering lonen

Een klassieker. Ook in 2024 worden de lonen geïndexeerd. Wanneer dat gebeurt, is afhankelijk van de sector waarin iemand werkt en wat is afgesproken in het bijbehorende aanvullend paritair comité. Zo zullen zowat een half miljoen bedienden werkzaam onder PC 200 hun loon op 1 januari al geïndexeerd zien met 1,52 procent.

Andere sectoren moeten iets langer wachten, maar krijgen wel meerdere verhogingen. Volgens de laatste voorspellingen zullen medewerkers uit de retail onder PC 311 zowel in mei als in november een indexering van 2 procent krijgen. Voor supermarktmedewerkers die onder PC 202 vallen, zou de indexering in maart, april, juni en oktober telkens 1 procent bedragen.

De ambtenarenlonen stijgen wanneer de spilindex wordt overschreven. Volgens de laatste inschatting van het Federaal Planbureau gebeurt dat in maart en oktober. Twee maanden later, in mei en december, volgen dan de ambtenarenlonen. De stijging bedraagt telkens 2 procent.

2. Hogere uitkering gepensioneerden en zieken

Ook de sociale uitkeringen zijn afhankelijk van het overschrijden van de spilindex, al is er een verschil met de ambtenarenlonen. De uitkeringen voor pensioen en ziekte stijgt al een maand later, en wordt dus in april en november verhoogd.

Los daarvan worden in januari enkele minimumuitkeringen ook opgetrokken, als finale schijf uit het federale meerjarenplan. Zo stijgt het minimumpensioen van werknemers met 2,08 procent. Een alleenstaande met een volledige loopbaan van 45 jaar zal maandelijks 35,42 euro bruto extra ontvangen.

3. Nieuwe verrekening enkel vakantiegeld

Hoewel deze nieuwe wetgeving u niets kost of opbrengt, is die wel het vermelden waard. Vanaf 2024 zal het enkele vertrekvakantiegeld van bedienden op een nieuwe manier worden berekend. Heel vereenvoudigd uitgelegd: een bediende die van werkgever verandert, ontvangt vakantiegeld voor enerzijds de werkprestaties en anderzijds de vakantiedagen die hij niet heeft opgenomen in het jaar van zijn vertrek.

Tot op heden werd de verrekening gedaan op het moment dat de nieuwe werknemer zijn hoofdvakantie opnam, pakweg drie weken tijdens de zomervakantie. Daardoor hield het merendeel van de bedienden die maand weinig of zelfs geen loon over. De tweetrapsberekening moet voorkomen dat de nieuwe werknemer een maand zonder inkomen valt.

De aanpassing is enkel van toepassing op het enkele vertrekvakantiegeld. Aan de verrekening van het dubbele vakantiegeld verandert niets.

4. Vakantiedagen vervangen door ziektedagen

Wie ziek werd tijdens zijn vakantie, was die vakantiedagen onherroepelijk kwijt. Een oneerlijk systeem, oordeelde Europa, want vakantie is om te ontspannen en niet om uit te zieken. Dus wordt het systeem aangepast. Wie nu ziek wordt tijdens zijn vakantie, moet dat aan de werkgever laten weten. Die moet op zijn beurt de verloren vakantiedagen teruggeven aan de werknemer, die ze op een later moment kan gebruiken. Hoewel het niet om een geldelijk voordeel gaat, kunnen die gerecupereerde vakantiedagen u op een later moment bijvoorbeeld wel extra kosten aan kinderopvang uitsparen.

5. Flexi-job mogelijk in meer sectoren

Gepensioneerden en werknemers die minstens vier vijfde werken, kunnen sinds enige tijd een flexi-job uitoefenen. Het voordeel is dat er geen belastingen of sociale bijdragen betaald hoeven te worden op dat extra inkomen. Flexi-jobben gebeurde tot nog toe vooral in de horeca en in supermarkten. Vanaf januari komen daar twaalf sectoren bij. Daardoor kan binnenkort ook als kinderbergeleider, begrafenisondernemer of buschauffeur worden bijgeklust. Of het statuut van flexi-job ook voor u interessant kan zijn, leest u hier.

