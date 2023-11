Wegwijs in de doolhof van de betaalrekeningen

De meeste mensen betalen zonder nadenken elke maand de sluipende kosten voor hun zichtrekening. Een tariefverhoging kan een wake-upcall zijn om producten te vergelijken en kosten voor overbodige dienstverlening te schrappen.

Een aantal klanten van BNP Paribas Fortis heeft het bericht gekregen dat ze vanaf 1 januari maandelijks 2 euro meer zullen betalen voor hun zichtrekening. Er zijn ook klanten van de grootste bank van ons land die de maandelijkse kosten vanaf Nieuwjaar zien dalen. De bank vereenvoudigt haar aanbod van zichtrekeningen. De duurste twee pakketten – Premium en Comfort Pack – verdwijnen en het Easy Guide Pack komt in de plaats. De vereenvoudiging is het gevolg van de integratie van bpost bank in BNP Paribas Fortis.

Voor de klanten van BNP Paribas Fortis die een Premium Pack hebben, zullen de maandelijkse kosten dalen van 7,5 naar 5,5 euro. Zij moeten mogelijk wel bijbetalen voor bepaalde diensten die voordien in hun Premium Pack inbegrepen waren, waardoor ze op de lange termijn niet per se goedkoper af zullen zijn. “De bestaande rekeningen van BNP Paribas Fortis en bpost bank vergelijken met het nieuwe aanbod is zeer moeilijk. Het is appels met peren vergelijken, want de opbouw is helemaal anders”, reageert een woordvoerder van de groep.

Zowel in het Premium als in het Comfort Pack kunnen vandaag één tot drie betaalrekeningen geopend worden. Vanaf 1 januari 2025 moet er in het Easy Guide Pack voor een tweede of een derde rekening 2 euro per maand per rekening bijbetaald worden. 2024 beschouwt de bank als een overgangsjaar, waarin de klanten een aantal diensten, zoals de extra zichtrekeningen, in het Easy Guide Pack nog gratis houdt “om de klanten van bpost bank te verwelkomen en de bestaande klanten van BNP Paribas Fortis te bedanken”. De woordvoerder wijst er nog op dat er voortaan geen kosten meer worden aangerekend voor flitsbetalingen of het vervangen van een verloren kaart.

1. Maakt u gebruik van alle diensten waarvoor u betaalt?

De klanten van BNP Paribas Fortis doen er goed aan na te kijken of ze niet voldoende hebben aan een van de goedkopere zichtrekeningen van de bank. Het Easy Go Pack, dat de bank vanaf 1 januari lanceert, zal slechts 2 euro per maand kosten. Voor mensen die geen kredietkaart nodig hebben, is dat een optie. “60 procent van de houders van een Comfort Pack heeft geen kredietkaart”, laat de woordvoerder weten. Voor een kredietkaart moeten de Easy Go Pack-houders een bijkomende vergoeding van 2,25 euro (Visa Classic) of 4,25 euro (Mastercard Gold) betalen.

Behalve voor klanten die verplicht zijn een rekening bij BNP Paribas Fortis aan te houden, wegens een woonkrediet bijvoorbeeld, is het ook een optie naar goedkopere betaalrekeningen bij andere banken op zoek te gaan. Op Wikifin.be, de educatieve website van de financieeltoezichthouder FSMA, is er een tool om de kosten van zichtrekeningen te vergelijken, rekening houdend met uw betaalgewoonten. Weet ook dat bepaalde gewoonten, zoals geld afhalen aan het loket van de bank of papieren overschrijvingen, heel duur zijn geworden. Wie volledig digitaal gaat, is doorgaans een pak goedkoper af.

2. Zijn er goedkopere of zelfs gratis alternatieven?

BNP Paribas Fortis en ING België hebben geen gratis zichtrekening in het gamma, tenzij voor jongeren tot achttien jaar of bij Hello Bank, de digitale dochter van BNP Paribas Fortis. Andere grootbanken, zoals Belfius en KBC, hebben met respectievelijk de Beats Pulse-rekening en de KBC-Basisrekening een kosteloze betaalrekening met een minimale dienstverlening. Verrichtingen aan het loket zijn er dan niet meer bij.

Er zijn ook gratis digitale zichtrekeningen bij kleinere banken, waar nog wat meer diensten aan verbonden zijn. Met Keypack van Keytrade, Green Pakket van Argenta, Eco Pakket van Europabank en CBC Compte Pure Online kunnen rekeninghouders een gratis kredietkaart aanvragen, als ze aan de voorwaarden voldoen.

3. Zijn er nog zichtrekeningen met intresten?

Tien jaar geleden waren er nog banken te vinden die intresten op hun zichtrekening gaven. Vandaag is er in de verste verte geen zichtrekening meer te bespeuren die intresten geeft, maar er zijn wel rekeningen waar ‘iets’ mee te verdienen valt.

Keytrade Bank betaalt de klanten 5 cent per verrichting, tot een maximum van vijftig verrichtingen of 2,5 euro per maand. Er zijn geen extra kosten voor debet- of kredietkaarten aan de zichtrekening, die de vergoeding opeten. Vanaf het tweede jaar kunnen wel kosten voor de kredietkaart aangerekend worden, als die kaart minder dan twaalf keer per jaar gebruikt wordt. Voor een Visa Classic komt er 50 euro per jaar bij, voor een Visa Gold 150 euro per jaar voor wie onvoldoende transacties doet.

Bij Banx, een samenwerking van Belfius en Proximus, is er de gratis Essential-betaalrekening, zonder een kredietkaart. De rekeninghouders kunnen met acties, zoals het inleveren van een oude smartphone in een Proximus-shop, punten verdienen, die omgezet kunnen worden in vouchers voor aankopen in winkels als BioPlanet en AS Adventure.

Daarnaast zijn er een aantal traditionele banken, zoals ING België en KBC, en een aantal buitenlandse neobanken, zoals Revolut en Bunq, die met cashbacks werken. Van bepaalde betalingen krijgen de klanten een klein stukje terug op de rekening gestort. Of u daar een voordeel mee doet, hangt af van uw situatie en betaalgedrag. Buitenlandse rekeningen moet u aangeven bij het centraal aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank en vermelden in uw belastingaangifte.