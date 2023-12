Deze veranderingen voelt u in 2024 in uw portemonnee: dagelijks leven

Meer betalen voor internet en tv, het openbaar vervoer en postzegels. Een subsidie voor een elektrische wagen. Een nieuw jaar gaat traditioneel gepaard met veranderingen die u in uw portemonnee kunt voelen. We sommen de belangrijkste voor u op.

1. Duurdere telecom

De telecomoperatoren Proximus en Orange verhogen hun tarieven. Bij de start van het nieuwe jaar worden de Flex-bundels van Proximus per maand 3 euro duurder. Ook de prijs van de internetabonnementen stijgt. Zo zal de duurste formule Maxi Fiber elke maand 2 euro meer kosten, de goedkoopste formule Internet Essential stijgt van 25 naar 28 euro per maand.

Concurrent Orange volgt twee weken later, op 14 januari, met prijswijzigingen. Klanten met het traagste internetabonnement zullen een prijsstijging moeten slikken: 45 in plaats van 40 euro voor vast internet in het Love-pack en 49 in plaats van 46 euro voor enkel vast internet. Wie via een los abonnement al een snellere internetformule heeft, zal maandelijks dan weer 2 euro minder moeten betalen.

Telenet, de andere grote speler, verhoogde de tarieven op 5 juni al met 6 procent. Voorlopig lijkt de telecomoperator het daarbij te laten.

2. Meer betalen voor huishoudhulp

Enkele poetsbedrijven hebben hun klanten op de hoogte gebracht van een forse prijsstijging. Op 1 februari zal een poetshulp van I-mens de klant niet langer 10,4 maar 14 euro per uur kosten. Naast de dienstencheque van 9 euro per uur verhoogt de meerprijs van 1,4 naar 5 euro.

Klanten van poetsbedrijf Helan Huishoudhulp kregen op hun beurt dan weer een bericht dat hun klantenbijdrage verhoogt. De klantenbijdrage stijgt met ongeveer 43 procent van 18,50 naar 30 euro per kwartaal. Wie ook lid van het ziekenfonds van Helan is, krijgt wel een korting.

3. Meer betalen voor de trein

Hoe slechter het met de stiptheid op het spoor is gesteld, hoe duurder de treinkaartjes worden, lijkt sinds jaar en dag het devies van de NMBS. De dramatisch slechte stiptheidscijfers voorkomen dus niet dat de nationale spoormaatschappij de tarieven met 6 procent zal verhogen in het nieuwe jaar.



De kaartjes van de Brusselse vervoermaatschappij MIVB – bussen, trams en metro’s – zullen in september 2024 maar liefst 6,9 procent meer kosten. Een belangrijke nuance daarbij is dat de prijzen al tien jaar lang ongewijzigd waren, om het openbaar vervoer zo betaalbaar mogelijk te houden voor zo veel mogelijk Brusselaars. Aan bepaalde voorkeurstarieven zal niet worden geraakt.

De vervoermaatschappij De Lijn slaat twee indexeringsrondes over, op aansturen van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). De ticketprijzen zullen dus tot 1 februari 2025 ongewijzigd blijven.

4. Brieven posten wordt duurder

En ja hoor, ook dat andere overheidsbedrijf in turbulent weer voert een prijsstijging door. De prijzen van postzegels en om pakjes te verzenden gaan de hoogte in, om “de stijging van de kosten door de inflatie en het dalende postvolume deels te compenseren”. De gemiddelde tariefverhoging voor 2024 van alle binnenlandse postproducten is ongeveer 5 procent. Zo zullen non-priorzegels dan 1,46 euro in plaats van 1,39 euro kosten, priorzegels 2,27 euro in plaats van 2,17 euro.

En bpost waarschuwde meteen dat de tarieven in de loop van 2024 nog eens met 3 procent kunnen verhogen, als de inflatie sterker stijgt dan verwacht.

5. Sigaretten fors duurder

De federale regering verhoogt opnieuw de prijs van sigaretten. Wie volgend jaar een pakje koopt, zal daar afhankelijk van het formaat gemiddeld 2 euro extra voor betalen. De regering doet dat door de accijnzen opnieuw te verhogen. Volgens inschatten van bevoegd minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) is de prijs van een pakje sigaretten sinds 2020 op die manier al met 60 procent gestegen.

Ook de vloeistoffen in elektronische sigaretten zullen vanaf januari aan een accijns van 15 eurocent per milliliter onderhevig zijn. Vapen wordt zo tot de helft duurder dan tot nog toe het geval was.

6. Meer betalen voor kinderopvang

De ouderbijdrage voor de inkomensgerelateerde kinderopvang wordt met 4 procent geïndexeerd. Ongeveer 100.000 gezinnen zullen zo dieper in de buidel moeten tasten om hun kinderen naar de crèche te brengen.

De gemiddelde maandfactuur voor voltijdse opvang stijgt voor de laagste inkomens met iets meer dan 5 euro tot 136,21 euro in totaal. Voor de hoogste inkomens komt er bijna 30 euro bij, waardoor de opvang voor één kind 756 euro zal kosten.

7. Subsidie elektrische wagen

Wie in 2024 een elektrische wagen koopt, zowel nieuw als tweedehands, krijgt een premie tot 5.000 euro van de Vlaamse regering. Die wagen mag een cataloguswaarde van maximaal 40.000 euro hebben.

Particulieren die thuis nog een laadpaal moeten installeren voor die elektrische wagen, kunnen nog tot 31 augustus van 2024 genieten van een belastingvermindering van 15 procent. Dat is de laatste schijf uit een voordeel dat de overheid in 2021 heeft goedgekeurd om het plaatsen van die laadpalen aan te moedigen.

Die moeten wel aan enkele voorwaarden voldoen. Het moet een intelligente laadpaal zijn die enkel laadt als de stroom goedkoop is. Daarnaast met de elektriciteit groen zijn, bijvoorbeeld uit zonnepanelen.

Lees ook: