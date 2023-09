Factorbeleggen zet dankzij specifieke strategieën – de factoren – bovengemiddelde rendementen neer. We leggen uit wat de factoren zijn en welke er met kop en schouders bovenuit steekt.

Al surfend en scrollend kwam ondergetekende deze grafiek tegen. Ik was er even helemaal ondersteboven van.

Voor lezers die niet meteen weten waar ze naar kijken: de grafiek toont het koersverloop sinds 1971 van de Amerikaanse beurs (Market) en van drie verschillende beleggingsfactoren – hieronder meer over wat dat precies zijn.

Op lange termijn is het effect nog stuitender.

De grafiek toont het koersverloop van drie bekende beleggingsfactoren: size, value en momentum. Een beleggingsfactor is een duidelijk omlijnde specifieke bron van rendement. Anders gezegd: via factorbeleggen zet je in op bepaalde types aandelen, waarvan data uit het verleden hebben aangetoond dat ze op lange termijn hogere rendementen neerzetten dan het marktgemiddelde.

Om bij de bovenstaande grafieken te blijven: de valuefactor zet in op ondergewaardeerde bedrijven, omdat die doorgaans beter presteren dan de markt. De sizefactor profiteert dan weer van het feit dat kleine beursbedrijven hogere rendementen optekenen dan grote beurskapitalisaties.

Momentum meester

Maar de ster aan het firmament blijkt momentum te zijn. Momentum is een concept uit de natuurkunde, dat stelt dan een object in beweging zich in dezelfde richting versneld blijft bewegen totdat er iets verandert aan een van de drijvende krachten achter die beweging. Vertaald naar de beurs betekent het dat aandelenkoersen die stijgen, blijven stijgen en dat koersen die dalen, blijven dalen.

Wie meer wil weten over hoe momentum in haar of zijn portefeuille in te bouwen, kan bij dit artikel en deze podcast terecht. En bij het onvolprezen boek Dual Momentum Investing van Gary Antonacci.

Wie leergierig is naar factorbeleggen, kan hier terecht en in het boek Your Complete Guide to Factor-Based Investing van Andrew Berkin en Larry Swedroe.

