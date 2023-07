Beleggen Podcast Masterminds: Geert Van Herck (Keytrade) – Hoe je met momentumbeleggen stabiele rendementen kunt behalen

In de Masterminds podcast gaan journalisten van Trends Beleggen in gesprek met ervaren beleggers, portefeuillebeheerders en analisten over beleggen, bedrijven en de beurs.

In deze aflevering van Inside Podcast Masterminds is hoofdeconoom van Keytradebank Geert van Herck te gast. Hij blikt terug op de eerste zes maanden van het beursjaar en kijkt vooruit of de positieve trend van dat eerste halfjaar door zal zetten.

Maar omdat het zo moeilijk is, en niet altijd even verstandig, om beursvoorspellingen te doen, vertelt Geert hoe het zogenaamde momentumbeleggen beleggers kan helpen om toch zicht te krijgen op waar bepaalde indexen, sectoren en regio’s naartoe gaan.

Geert legt uit wat momentumbeleggen is en hoe beleggers dat kunnen gebruiken om stabiele rendementen met een laag risico te behalen.