Beursblog: Het moment voor obligaties is aangebroken

Het rommelt serieus op de rentemarkten, maar volgens sommige analisten is voor beleggers het moment rijp om een pakketje obligaties in te slaan.

De markten zijn al enkele weken in de ban van ‘higher for longer’. De analisten van Bank of America Merril Lynch (BofAML) hebben er maar meteen de afkorting HFL op gekleefd aangezien we er de komende maanden nog veel over zullen lezen en horen. HFL is de gedachte dat de rentes de komende jaren voor langere tijd op de huidige niveaus of zelfs hoger kunnen blijven.

Nog nooit zo aantrekkelijk

Die gedachte is bij beleggers beginnen te dagen na de Fed-meeting in september. De Amerikaanse centrale bank heeft toen haar vooruitzichten voor de beleidsrente voor eind 2024 verhoogd van 4,5-4,75 procent naar 5-5,25 procent. De sterker dan verwachte Amerikaanse economie was daar de voornaamste reden voor.

Fed-voorzitter Jerome Powell — Foto van Samuel Corum/Getty Images

En gezien de dominante rol van de Amerikaanse rentemarkten wereldwijd, zal het HFL-idee zich ook in de hoofden van Europese markten nestelen.

Dat heeft obligatiebeleggers de jongste weken massaal op de verkoopknop doen duwen waardoor de rendementen op obligaties in Europa, maar vooral in de VS, steeds aantrekkelijker worden. Denk eraan, bij obligaties gaan de koers en het rendement in tegengestelde richting. Wanneer de koers van een obligatie daalt, stijgt het totale rendement ervan en omgekeerd.

“Met nominale en reële rentes op de meest aantrekkelijke niveaus in meer dan vijftien jaar zijn obligaties en andere vastrentende beleggingen rechtmatige alternatieven geworden voor aandelen”, klinkt het bij BofAML.

De analisten van de vermogensbeheerder Schroders gaan daar volmondig mee akkoord. Obligaties noteerden zelden zo goedkoop als vandaag, zowel tegenover hun historische waarderingen als tegenover andere beleggingen zoals aandelen.

Pas op met timing

De vraag is of daar het moment mee is aangebroken voor beleggers om een portie obligaties in te slaan. Volgens de Schroders-analisten wel. Zelfs al zouden de komende maanden obligatiekoersen nog zakken en daardoor hun rendementen nog stijgen, op dit moment zijn obligatiebeleggers al zeker van aantrekkelijke rendementen als ze hun stukken aanhouden tot vervaldag.

TINA – there is no alternative – heeft plaats geruimd voor BARBARA – bonds are really back and really attractive – en BARBIE – bonds are really back in earnest.

Bovendien pleit de geschiedenis voor het huidige moment als instapkans. “De inflatie en groei vertragen en de Fed gaat richting, of zit al aan, het einde van een renteverhogingscyclus. Dat is historisch gezien de periode die het meest rendeerde om in obligaties te beleggen. (…) Historisch gezien pieken de obligatierendementen wanneer de Fed de rente nog aan het verhogen is. Wij denken dat de volgende verhoging de laatste van deze cyclus zal zijn”, zeggen ze.

Maar net zoals bij aandelen zijn ook voor obligaties de nodige waarschuwingen op hun plaats over markttiming. Het is weinigen gegeven om dat succesvol te doen en ‘time in the market’ is belangrijker dan ‘timing the market’. Dat benadrukken ook de Schroders-analisten. Ook obligatiebeleggen is iets voor de lange termijn.

Voor beleggers die al vijftien jaar op aandelen zijn gefocust omwille van TINA – there is no alternative – voelt de switch naar obligaties misschien wat onwennig. Het is tenslotte een heel ander jachtterrein met andere wetten dan de aandelenbeurs. Snel bijleren en flexibel van geest zijn is de boodschap.

