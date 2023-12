Zes checks die u zeker moet uitvoeren voor elke aankoop van obligaties

Dankzij de fors gestegen rente zijn obligaties weer interessant. Waarmee moet u rekening houden als u een obligatie wilt kopen?

Barbie is niet alleen maar een pop of een film. Het is ook het acroniem waarmee Angelsaksische beleggers in 2023 aanduidden dat mensen weer beleggingen in obligaties moeten overwegen. Want Barbie staat voor Bonds Are Really Back In Earnest.

1/ Prijs

Beleggers kunnen obligaties boven pari of onder pari kopen. Pari is gelijk aan de prijs. Bij een emissie betalen beleggers doorgaans meer dan de prijs, omdat de vergoeding voor de bankiers in de prijs verrekend wordt. Het voordeel van obligaties onder pari te kopen, is dat beleggers meer geld terugkrijgen dan ze hebben ingelegd op de vervaldag. Die meerwaarde is bovendien belastingvrij in ons land.

2/ Vervaldag of looptijd

Op de vervaldag krijgt u het geld dat u leende aan een bedrijf of een overheid terug, behalve bij een faillissement bijvoorbeeld. Zorg ervoor dat u obligaties bezit met uiteenlopende vervaldagen, zodat u niet al uw geld op hetzelfde moment moet herbeleggen. Hoe langer een obligatie loopt, hoe groter het risico op wanbetalingen.

3/ Coupure of minimumbedrag voor investering

U wilt liever niet al uw geld in één obligatie investeren, net zoals u niet alle eieren in één mand wilt leggen. Hoe kleiner de bedragen die u moet investeren, hoe meer u kunt diversifiëren. Let wel: sommige brokers hanteren een vast tarief voor de aankoop van obligaties. In dat geval kunnen de kosten buitensporig zijn bij een kleine investering. Houd daar rekening mee.

4/ Coupon of jaarlijkse rente

Wie op zoek is naar regelmatige inkomsten, moet op zoek gaan naar een zo hoog mogelijke coupon. Weet wel dat daar 30 procent roerende voorheffing afgaat. Als u meer betaalt voor een obligatie dan het bedrag dat u terugkrijgt op de vervaldag, ligt het totale rendement van de obligatie lager dan de jaarlijkse rente die u opstrijkt.

5/ Het aantal dagen tot de coupondag

Het is beter obligaties niet vlak voor de betaaldag te kopen, omdat de koper van een obligatie aan de verkoper zijn of haar deel van de coupon, ofwel de verlopen rente, moet betalen.

6/ Het aantal obligaties of het totale bedrag in obligaties

Het maakt een verschil of er 10 miljoen of 100 miljoen of 1.000 miljoen euro is opgehaald met een uitgifte van obligaties. Hoe groter het opgehaalde bedrag, hoe groter de kans dat er grote beleggers in geïnvesteerd hebben. Als er weinig handel in obligaties is, bestaat de kans dat de koper geen eerlijke prijs betaalt. Ook voor het geval u de obligaties wilt verkopen voor de vervaldag, omdat u plots geld nodig hebt, kan liquiditeit belangrijk zijn.

“Weet ook dat 99 procent van de handel in obligaties tussen banken verloopt en niet via de beurs. Voor aandelen kunnen kleine beleggers het orderboek zien. Voor obligaties niet. De obligatiehandel is meer obscuur en minder transparant”, vindt Pieter De Ryck, obligatiespecialist bij Van Lanschot.

