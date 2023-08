Santander en NIBC Direct reageren op staatsbon met tijdelijke promotie

De teller voor de staatsbon staat maandagochtend op 8,8 miljard euro. Dat is geld dat doorgaans vanop bankrekeningen wordt overgeschreven. Vlak voor het weekend probeerden nog twee internetbanken de vlucht richting de staatsbon te counteren.

Vrijdagavond stuurden twee internetbanken, die zich graag als prijsbreker profileren, een mail naar de klanten met de boodschap dat de rente op de termijnrekeningen tijdelijk omhoog gaat. Verschillende banken hadden in de aanloop naar de staatsbon al de rente op termijnrekeningen verhoogd.

Bij Santander zullen alle termijnrekeningen met een looptijd van één jaar die nog deze week geopend worden 4 procent bruto opbrengen, goed voor 2,8 procent netto. Het ‘normale’ tarief is 2,75 procent bruto of 1,93 procent netto. Santander zit daarmee 0,005 procentpunt onder het rendement van de staatsbon.

Santander waarschuwt de klanten ook. “Termijnrekeningen zijn geen gereglementeerde spaarrekeningen. Als u dus een overschrijving verricht van uw spaarrekening (Vision, Vision Plus en Vision Max) naar een Vision Fix-termijnrekening, verliest u de getrouwheidspremie die u tot nu toe heeft opgebouwd.” Dat geldt evengoed voor geld dat naar de staatsbon gaat.

NIBC Direct gaat nog een stapje verder met een termijnrekening op één jaar die 4,05 procent bruto zal opbrengen, ofwel 2,835 procent netto. Daarmee zit de internetbank 0,03 procentpunt boven de staatsbon. Bij NIBC Direct kunnen ook klanten die hun geld maar negen maanden opzij willen zetten een graantje meepikken, met een brutorente van 3,8 procent op jaarbasis of netto 2,66 procent.

“De rentes zullen enkel gelden op nieuw geopende rekeningen”, klinkt het in de mail van NIBC Direct. “Heb jij in de laatste veertien kalenderdagen vóór deze wijziging een termijn­rekening geopend tegen een lagere rente? Dan heb je recht op onze rente­garantie. We zorgen dan voor een kosteloze annulatie van je termijn­rekening, zodat je tegen een betere rente een nieuwe kan openen.”

Vermoedelijk hebben Santander Consumer Bank en NIBC Direct tijdens de eerste twee inschrijvingsdagen van de staatsbon geld van de klanten zien wegstromen en hebben zij de rente tijdelijk verhoogd, in een poging om die stroom tegen te houden.

Lees ook:

Bekijk ook: