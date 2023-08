Ook Nederlanders lonken naar onze eenjarige staatsbon

Ook vanuit Nederland wordt er met argusogen gekeken naar het succes van onze eenjarige staatsbon. Zowel het Nederlandse ministerie van Financiën, die hem zou gebruiken als drukkingsmiddel tegenover de banken, als de individuele belegger toont interesse. De oproep van minister van Financiën Sigrid Kaag om de spaarrentes te verhogen, valt er net zoals bij ons in dovemansoren.

‘Bunq, een online bank geeft momenteel de hoogste spaarrente: 2,46%’, zegt de Nederlandse journalist Reinout de Jong van bank.nl. ‘Onder de grootbanken geeft Rabobank de hoogste spaarrente, 1,5%. Net zoals in België worden hypotheken verhoogd, maar de spaarrentes blijven achter.’

En dus gaan Nederlandse spaarders op zoek naar alternatieven. En dan komt de staatsbonhype in België ook op de radar van de Nederlandse spaarder. ‘België is dicht bij huis en wat dat betreft voelt het veilig voor Nederlanders om daar ook naar te kijken’, klinkt het bij de Jong.

Nog niet voor meteen

Hoeveel Nederlanders al intekenden op onze staatsbon, is momenteel niet duidelijk. Want de aankoop ervan moet via een bank gebeuren. En dan volgt een belasting zoals die ook geldt voor een investering – minder aantrekkelijk dus.

‘En ook de Nederlandse éénjarige staatsbon is nog niet voor direct’, zegt de Jong. ‘De Nederlandse regering is ontslagnemend. In lopende zaken dus. Pas ten vroegste na de verkiezingen in november kan de obligatie er komen.’