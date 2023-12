De glazen bol: KBC verwacht minder dan 1 procent groei voor Belgische economie in 2024

Trends.be laat kort voor de jaarwisseling economen en strategen vooruitblikken op het komende beleggingsjaar.

Vandaag: de voorspellingen voor 2024 van de economen en vermogensbeheerders van KBC.

“De huidige rentecyclus heeft zijn piek bereikt, al blijven de centrale banken data-driven“, zegt Hans Dewachter, hoofdeconoom van KBC Groep. ‘Data-driven’ wil zeggen dat de centrale banken nog altijd kunnen afwijken van hun pad. Ze houden een slag om de arm en zeggen steevast dat ze hun beleid zullen aanpassen als de data over de economische toestand afwijken van de voorspellingen. “Ze hinten nu openlijk op rentedalingen in 2024.” KBC verwacht dat de centrale banken hun beleidsrentes vanaf juni 2024 zullen verlagen, “mogelijk met 100 basispunten of meer”. Die ommekeer in het beleid van de centrale banken zou kredieten opnieuw goedkoper maken. Die soepelere kredietverstrekking kan de Europese economie steun geven.

Definitief einde van gratis geld

“Alleen hebben de financiële markten al sterk geanticipeerd op die monetaire versoepeling”, weet Dewachter. KBC voorspelt dat de Amerikaanse rente op tien jaar tegen eind 2024 op 3,9 procent zal staan, ongeveer op hetzelfde niveau als vandaag dus. Voor de Duitse en de Belgisch tienjaarsrente zit er volgens KBC nog een kleine stijging in tegenover het niveau van vandaag. Aan het einde van 2024 zouden die respectievelijk op 2,1 en 2,8 procent staan.

“De komende kwartalen blijft de Europese economie kwakkelen en we verwachten een tijdelijke vertraging van de Amerikaanse economie, onder meer door de vertraagde werking van de monetaire verkrapping”, stelt Dewachter. “Naarmate de wereldeconomie de crisisschokken en de hogere rente verteert, kan de groei terugkeren vanaf de tweede helft van 2024.” Die economische heropleving valt echter te laat in het jaar om van 2024 een goed jaar te maken, laat staan een grand-crujaar.

Dewachter: “Op middellange termijn zien wij een geleidelijke convergentie naar een nieuw marktevenwicht, met rentes rond 4 procent in de Verenigde Staten en 3 procent in Duitsland. Daarmee komt definitief een einde aan de gratis-geldperiode, met opnieuw positieve reële rentes.”

KBC verwacht 0,5 procent groei voor de eurozone in 2024. De Belgische economie zou volgend jaar nog iets beter standhouden met een groei van 0,8 procent. Voor de Verenigde Staten verwacht de econoom 1,2 procent groei over het volledige jaar. “De wereldeconomie blijft erg schokgevoelig, met structurele uitdagingen zoals de klimaatverandering, demografische evoluties zoals de vergrijzing, de deglobalisering en de Chinese vastgoedcrisis.”

De lat voor aandelen ligt hoog

KBC rekent op een totaalrendement voor aandelen – koersstijging plus winstuitkeringen – van 5,5 procent per jaar tussen eind 2023 en eind 2026, gebaseerd op de MSCI World All Countries. “Of dat haalbaar is, zal sterk afhangen van de strategische keuzes van beleggers (zoals defensief of agressief, keuze voor thema’s en geografie) en de economische veerkracht”, meent senior financial economist Tom Simonts van KBC Groep.

“Na een sterk 2023 ligt de lat alleszins vrij hoog. De nettowinstmarges (Verenigde Staten: 8,5%, Europese Unie: 6,8%, Azië: 5,9%) schommelen, ondanks een moeilijk economisch 2022 en 2023, ver boven de vijftienjaarsgemiddeldes, omdat de prijszettingsmacht, efficiënte kostencontroles en een gerichte investeringsdiscipline de hogere arbeids- en grondstoffenkosten en voorraadcorrecties compenseerden. Dat effect zal het komende jaar eerder afnemen dan aantrekken.”

“Vooral in de Verenigde Staten liggen de winstgroeiverwachtingen voor 2024 erg hoog (+10% voor S&P500 en +25% voor Nasdaq)”, stelt Simonts. “De verwachtingen voor de Europese winstgroei werden in 2023 stelselmatig neerwaarts bijgesteld van zo’n 6 à 10 naar 3 à 5 procent. Voor België wordt nu gemikt op 4 procent winstgroei, tegenover 15 procent begin 2023. Er is dus een buffer, maar de tweede jaarhelft wordt cruciaal om het uitpieterende winstmomentum aan te jagen. Een blijvend hoge inflatie en hogere financieringsrentes houden de bedrijfskosten hoog, zonder zicht op een Chinese groei-impuls.”

Koper en aluminium zijn metalen om geld op in te zetten

KBC onthoudt zich ver van voorspellingen over landbouwproducten zoals koffie, graan, tarwe, maar wat metalen betreft, moet 2024 een goed jaar worden voor koper en aluminium. “Koper is door zijn uitstekende geleiding hét metaal van de energietransitie, want maar liefst 75 procent van het geraffineerde koper dient om elektriciteit te geleiden”, weet Jonas Theyssens, analist bij KBC Asset Management. “Onlangs sloot Panama een van ‘s werelds grootste kopermijnen, omdat de concessie verkregen werd door corruptie. Andere kopermijnen schroefden de productieprognoses voor 2024 fors terug. De vraag blijft ondertussen stevig groeien omwille van de elektrificatie van het wagenpark en de industrie. We stevenen zo mogelijk af op jarenlange forse tekorten, op een moment dat Chinese stimuleringsmaatregelen de groeimotor kunnen beginnen aanjagen en het Westen uit de economische dip geraakt.”

De vraag naar aluminium was in 2023 “degelijk”, volgens Theyssens. Nochtans kampten we met een vertraging van de wereldeconomie. “Die economische vertraging werd gecompenseerd door de boom in hernieuwbare energie in China. Die tekent voor meer dan de helft van de jaarlijkse aluminiumconsumptie, waarbij de vraag vanuit de sector van de zonne-energie even hoog is dan de totale vraag naar aluminium van Japan, de vierde grootste economie ter wereld. Het wereldwijde aanbod aan aluminium blijft krap, omdat China haar productiequota nadert en lage winstmarges de capaciteit bij de Europese metaalsmelters onderbenut houden. Terwijl de aluminiummarkt eind 2023 met een klein overschot flirt, dreigt een economische heropleving in 2024 tot serieuze tekorten te leiden.”

