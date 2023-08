Alle hens aan dek bij banken door rush op staatsbon

De banken zetten deze week bijkomende capaciteit in om hun klanten te helpen bij het intekenen op de staatsbon. Dat meldt bankenkoepel Febelfin n een reactie op kritiek die te horen valt dat banken intekeningen op de obligatie zouden bemoeilijken.

Sinds 24 augustus kan de consument intekenen op de staatsbon. Die kent bijzonder veel succes en leidt tot enige drukte bij de banken. Ongeveer de helft van alle inschrijvingen verloopt via hen.

Hier en daar weerklinkt kritiek op de banken, die inschrijvingen op de staatsbon zouden bemoeilijken. Febelfin benadrukt echter dat de banken alles in het werk stellen om hun klanten zo goed en vlot mogelijk te helpen bij de inschrijving op de staatsbon.

‘Een heel aantal banken heeft tijdelijk hun capaciteit verhoogd en extra medewerkers ingezet om hun klanten zo goed als mogelijk bij te staan teneinde ook de wettelijke regels inzake beleggingsdiensten (MiFID) te respecteren’, klinkt het in een mededeling. ‘Het kan dat klanten – bij het overschrijven van bijzonder hoge bedragen – geconfronteerd worden met overschrijvingslimieten of fraudedetectiesystemen van de banken. Dit is verschillend van bank tot bank. Het is immers heel uitzonderlijk dat klanten zo’n grote bedragen overschrijven.’

Volgens Febelfin zijn banken zich bewust van ‘de uitzonderlijke toestand’ en stellen ze ‘alles in het werk om de klanten zo snel en goed mogelijk te begeleiden en aan hun wensen te voldoen binnen de voorziene inschrijvingsperiode’.

Wie dat wil, kan nog tot en met donderdag 31 augustus intekenen op de staatsbon via de website van de overheid en tot en met 1 september via de banken.

