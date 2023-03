Recordaantal codes voor Vlaamse belastingaangifte in 2023

Het nieuwe aangifteformulier voor de personenbelasting staat online op de website van de federale overheidsdienst Financiën. “De aangifte dikt in de drie gewesten aan met vier codes”, meldt Jef Wellens, fiscaal jurist bij Wolters Kluwer en vaste columnist van Trends. “De Vlaamse aangifte telt nu een recordaantal van 843 codes.”

De federale regering doet haar uiterste best om het aantal codes te beperken, omdat journalisten en fiscalisten jaar na jaar inzoomen op het toenemende aantal codes. Door het aantal codes te beperken, probeert de regering ook kritiek te vermijden op de toenemende complexiteit van de personenbelasting. Sinds enkele jaren is een deel van de aangifte ook gesplitst per gewest en een deel federaal. Zo krijgen Vlamingen andere codes te zien dan Walen en Brusselaars.

De eerste pagina van de aangifte zal er voor koppels in 2023 anders uitzien. Vanaf nu moet de oudste partner de linkerkolom invullen en de jongste de rechterkolom. “Gedaan dus met ‘man’ links en ‘vrouw’ rechts”, zegt Jef Wellens. Het aantal wijzigingen in de nieuwe aangifte is verder beperkt en heeft vooral betrekking op specifieke situaties, zoals gepensioneerden in de zorgsector.

Waar komen die vier nieuwe codes voor de drie gewesten vandaan? Eén nieuwe code hangt samen met de wijzigingen van het statuut van verenigingswerker. De spelregels voor dat verenigingswerk zijn in drie jaar tijd drie keer gewijzigd. Jef Wellens legt uit waarom daarvoor een nieuwe code nodig was: “In principe zijn de inkomsten uit verenigingswerk niet onderworpen aan bedrijfsvoorheffing (BV), maar in de praktijk is het mogelijk dat er toch BV is ingehouden door de ‘werkgever’ in de periode van 1 januari 2022 tot 15 mei 2022 (= tien dagen na de publicatie van de wet van 26 april 2022 inzake het verenigingswerk, het tijdstip waarop het voor iedereen duidelijk was dat er geen BV verschuldigd is). Die eventueel ingehouden BV is uiteraard verrekenbaar met de verschuldigde belasting, en moet daarom worden opgenomen in de nieuwe aangifte. Dat gebeurt in de nieuwe rubriek B.1.b.2. van vak XV (code *465). Aangezien in 2023 geen BV meer wordt ingehouden op vergoedingen voor verenigingswerk, zal die code volgend jaar uit de aangifte verdwijnen.”