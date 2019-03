Harde brexit dreigt: waarom de Britten Europa dumpen

Jozef Vangelder Redacteur bij Trends

Lang dachten de Europeanen dat de brexit vooral de Britse economie zou treffen. Tot een studie van Hylke Vandenbussche die zeepbel doorprikte. Wie weet worden de Britten zelfs ooit nog de winnaar in deze kwestie. 'De toekomstige groei ligt niet in Europa. Dat is het verhaal achter brexit.'

brexiteer © reuters