Vrijdag derde dag staking bij bpost: ruim 90 procent van de postbodes staakt

Er wordt vrijdag - zoals eerder aangekondigd - opnieuw gestaakt bij bpost. De vijfdaagste staking startte op woensdag 7 november. Dat betekent dat er voor de derde dag op rij het werk wordt neergelegd bij het postbedrijf.

De staking is gericht tegen onder meer de werkdruk en het personeelstekort bij bpost. Bij de postbodes was de stakingsbereidheid vrijdag alvast hoog. Ruim 90 procent van de postbodes heeft de stakingsoproep opgevolgd, meldt een goed ingelichte bron.

Directie en vakbonden bij bpost zaten donderdag de hele dag samen voor overleg. Dat gebeurde naar verluidt in een constructieve sfeer. Er werden daarbij 'belangrijke en zeer concrete' voorstellen op de tafel gelegd, lieten bonden en directie na het overleg optekenen. De voorstellen worden nu geëvalueerd. Maandagmorgen staat er een nieuwe vergadering op de agenda.

Minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo (Open VLD) waarschuwde donderdag zowel bonden als directie van bpost dat de sociale malaise de toekomst van het bedrijf in gevaar brengt. 'Er is op de werkvloer een probleem dat zo snel mogelijk moet worden aangepakt. Dit moet een absolute topprioriteit zijn', aldusDe Croo.

In principe wordt er ook maandag en dinsdag nog gestaakt. Na de staking in de sorteercentra, de posttransporten, bij de postbodes en aan de loketten, is er een staking gepland bij de administratie en de callcentra (12 november) en de pakjesverwerking (13 november).