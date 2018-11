De Croo (Open VLD) waarschuwt bonden en directie bpost: 'Breng het bedrijf niet in gevaar'

De aangekondigde vijfdaagse staking bij het postbedrijf is donderdag aan zijn tweede dag toe. Vakbonden en directie overleggen intussen opnieuw in een poging een uitweg uit de impasse te vinden. Rond de middag zat minister De Croo al met beide partijen samen. De Croo vindt het een goede zaak dat er opnieuw wordt gepraat, maar wil dat het overleg snel tot tastbare resultaten leidt. De minister heeft geluisterd naar de zorgen van de bonden en duidelijk gemaakt dat de directie zo snel mogelijk actie moet ondernemen om de werkdruk haalbaar te houden en het chronisch personeelstekort op te lossen.

'Er is op de werkvloer een probleem dat zo snel mogelijk moet worden aangepakt. Dit moet een absolute topprioriteit zijn', aldus De Croo.

Hoewel de minister begrip toont voor de problemen bij bpost, waarschuwt hij zowel bonden als directie het conflict niet verder te laten escaleren. Daarbij speelt het vertrek van een aantal grote pakjesklanten een rol.

Door het sociaal conflict bij het postbedrijf hebben onder meer de schoenenketen Torfs en Coolblue al aangekondigd tijdelijk een beroep te doen op PostNL, terwijl Krefel is overgestapt naar DPD. Ook de Uitvaartunie reageerde scherp op de malaise bij bpost. Voorzitter Bruno Quirynen verklaarde donderdag in een interview in 'De Inspecteur' op Radio 2 dat door de staking heel wat mensen rouwbrieven niet op tijd in de bus krijgen, en dat de sector zich beraadt over rouwcommunicatie op een ander manier.

De Croo benadrukt dat bpost moet groeien in het pakjessegment, wil het een sterk en succesvol postbedrijf zijn. 'Dat is de levenslijn van bpost. Dit in gevaar brengen is het bedrijf in gevaar brengen', besluit de minister.

Donderdag beleeft bpost overigens een kwade dag op Euronext Brussel. Het aandeel kelderde bij opening met ruim 10 procent na teleurstellende kwartaalresultaten.