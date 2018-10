'Staking bij Aviapartner kan tot 50.000 Belgische vakantiegangers treffen'

De staking bij bagageafhandelaar Aviapartner kan tot 50.000 Belgische vakantiegangers treffen. Zoveel Belgen vertrekken deze herfstvakantie op reis met het vliegtuig, berekenden touroperatororganisaties ABTO en BTO. 'We roepen iedereen in de sector op te denken aan wie hun salaris betaalt, en dat is de reiziger', zegt woordvoerder Pierre Fivet. 'We kunnen alleen maar vaststellen dat deze staking uitbreekt net voor de week waarin veel meer mensen op vakantie vertrekken dan de voorbije weken.'

ABTO, de koepel van reisorganisatoren, en BTO, dat de zakenreiskantoren groepeert, beklemtonen allebei wel respect op te brengen voor het sociaal overleg, en zeggen te hopen op een snelle oplossing.

De vakbondsafgevaardigden en de directie van afhandelaar Aviapartner hebben het overleg vrijdag omstreeks 15.20 uur opnieuw hervat, nadat het rond de middag werd stilgelegd. De vakbonden eisen dat de directie met concrete voorstellen komt. Pas dan willen ze de staking opheffen. Vrijdag om 10 uur waren de directie van Aviapartner en de vakbonden een eerste keer samengekomen, nadat op donderdag omstreeks 17.30 uur een spontane staking was uitgebroken. De staking brak uit in een reactie op 'onveilig materiaal, onderbezetting van de werkvloer, het gebrek aan respect voor de werknemers en afspraken die niet nagekomen werden'.

Uit solidariteit met hun collega's in Zaventem hebben vrijdagnamiddag de vakbonden bij Aviapartner op de luchthaven van Luik beslist enkele uren per dag het werk te onderbreken. Ook daar hebben de bagageafhandelaars de indruk dat ze niet gehoord worden door hun directie, onder meer over loonkwesties, materiaal en veiligheid.

Volgens de woordvoerder van de koepelorganisatie voor touroperators Fivet gebeurt de staking evenwel ten koste van reizigers die vaak lang gespaard hebben voor hun vakantie, 'en het zijn zij die met hun vakantie het salaris betalen van iedereen in de reissector en op de luchthaven',

De koepelorganisaties vragen zich af waarom er niet gestreefd kan worden naar een minimale dienstverlening, zodat de operaties niet volledig moeten stilvallen. 'Het maakt ons niet uit hoe dat dan op de luchthaven georganiseerd moet worden, maar we hopen toch dat de klanten niet meer de dupe moeten worden van zo'n staking', aldus Fivet. De woordvoerder vreest overigens dat de nieuwe staking het imago van België zal schaden. 'Er worden niet alleen 50.000 Belgen getroffen, er zijn ook veel buitenlanders die langs de Brusselse luchthaven passeren', luidt het vrijdagnamiddag.