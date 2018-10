Ryanair knipt in winstprognoses na stakingsacties

Ryanair verwacht voor het lopende boekjaar minder winst. Dat komt onder meer door de verschillende stakingsacties van het personeel, hogere kerosineprijzen en lagere passagiersaantallen.

De Ierse lagekostenmaatschappij gaat nu uit van 1,1 tot 1,2 miljard euro winst in het lopende boekjaar. Bij nieuwe stakingsacties is een verdere verlaging niet uitgesloten, meldt het bedrijf maandag.

Tot nu toe ging het bedrijf van CEO Michael O'Leary uit van 1,25 tot 1,35 miljard euro winst in het gebroken boekjaar dat tot eind maart loopt. Maar onder meer de recente stakingen in België, Duitsland, Nederland, Spanje, Italië en Portugal gooiden roet in het eten.

Door de stakingen liggen de kosten hoger en hebben de reizigers minder boekingen gedaan voor de komende herfstvakantie en kerstperiode, klinkt het. Als er nieuwe stakingen volgen in de komende maanden (Ryanairs derde kwartaal), moet Ryanair mogelijk opnieuw de winstvooruitzichten bijstellen.

Vrijdag was er nog een grote staking bij Ryanair in zes landen, waaronder België. De actie was een initiatief van vakbonden voor het boordpersoneel en pilotenbonden. Ook eerder op het jaar waren er al stakingen. De misnoegde vakbonden eisen onder meer dat Ryanair hen erkent en dat de lagekostenmaatschappij lokale contracten afsluit en het nationale arbeidsrecht respecteert.