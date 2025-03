‘Waarom de wereld meer vrouwenSTEMmen nodig heeft’

Aan uitdagingen geen gebrek in deze snel veranderende wereld: energietransitie, cyber- en andere veiligheid, artificiële intelligentie,… En allemaal hebben ze met STEM (science, technology, engineering, mathematics) te maken. Hans van der Loo, initiatiefnemer van de EU STEM Coalition, zegt het helder: “Ons oplossingsvermogen moet gelijke tred houden met de moeilijkheidsgraad van de uitdagingen die we moeten overwinnen. STEM is daarbij de zwakste schakel.”

Het tekort aan STEM-profielen is een van de grootste groeiremmers voor de Europese en Belgische economie, een groei die hard nodig is om onze toekomst te vrijwaren. Willen we een wereld die voor iedereen werkt, dan hebben we ook alle soorten talent nodig. Vrouwen in STEM zijn helaas zeldzaam.

Hoe komt dat? De oorzaak is geenszins biologisch. Jongens en meisjes scoren even goed op STEM-vakken. Maar cultuur, vooroordelen en stereotypering spelen een grote rol bij de onderwijs- en professionele keuzes. Ouders, jongeren, leerkrachten, media en beleid moeten zich daarvan bewust zijn. Dit complexe probleem behoeft een genuanceerde mix van oplossingen, er is geen silver bullet.

Wat kunnen we doen? Begin al vóór de kleuterklas: biedt meisjes ook technisch speelgoed aan. Neem hen mee naar plaatsen of events waar de wetenschap concreet wordt, zoals Technopolis, Nerdland of Missie 2024. Laat hen proeven van een techniekacademie. Lees voor uit toegankelijke STEM-boeken, zoals dat van Ann Dooms over wiskunde. Laat hen op school kennismaken met vrouwelijke STEM-professionals. Zo krik je het zelfvertrouwen van meisjes op: als je het kan zien, kan je het zijn! Vertel over de vele – vaak vergeten – vrouwen in de geschiedenis van wetenschap en technologie.

Onze bedrijven zetten genderevenwicht en inclusie best hoog op de strategische agenda.

Noem een vrouwelijke wetenschapper? Veel kans dat het antwoord Marie Curie is, de eerste persoon die twee Nobelprijzen heeft gewonnen, in twee verschillende STEM-disciplines dan nog. Blijkbaar moet een vrouw twee keer beter presteren dan een man om niet vergeten te worden. Symbolisch, niet? In dit magazine geven we ruimte aan anti-stereotypen, vrouwen die CEO, start-upfounder, ingenieur, minister of rector zijn, inspirerende voorbeelden voor meisjes, maar ook voor jongens.

Meisjes willen het ‘waarom’ snappen, jongens worden aangetrokken door het ‘wat’. Daarom kiezen meisjes vaker voor geneeskunde of bio-ingenieur, een duidelijke link met mens en maatschappij. STEM speelt echter ook een sleutelrol in milieubescherming, cultuur, sport en taaltechnologie. Leg de nadruk op de maatschappelijke impact.

Onze bedrijven zetten genderevenwicht en inclusie best hoog op de strategische agenda, want elk talent telt in een wereld van razendsnelle verandering. Meer diversiteit is een bron van creativiteit en innovatie, en van betere resultaten. Wilt u de klant echt begrijpen? Spiegel dan uw organisatie navenant. Vrouwen nemen de meeste aankoopbeslissingen, zelfs voor een nieuwe auto. Neemt u de helft van uw klanten niet au sérieux, dan laat u kansen liggen om uw marktaandeel te maximaliseren. Vrouwen scoren als leidinggevenden op veel vlakken beter dan mannen, en dan vooral op wat belangrijk is in de 21ste eeuw: resultaatgericht zijn, mensen ontwikkelen, veranderingen begeleiden, samenwerking stimuleren, inspireren.

Talent ontplooien voedt ons geluk. Met inclusie wint iedereen. Daarom vind ik zwijgen geen optie. “We beseffen het belang van onze stem pas als ons het zwijgen wordt opgelegd”, dixit de Pakistaanse onderwijsactiviste Malala Yousafzai, die ik bewonder om haar moed.

De genderkloof in één generatie dichten en zo onze economie bovengemiddeld doen groeien? Toch wat Europa en België nodig hebben, niet? Zullen we ons samen moedig tonen?

Getekend, uw #STEMinist

Lees ook: