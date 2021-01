Zoals verwacht ligt de productie bij ruitenwisserfabrikant Bosch Tienen vrijdag volledig stil. Dat bevestigt Peter De Troch, woordvoerder van Bosch Tienen.

Naar aanleiding van de herstructurering had de directie toegestaan dat werknemers het werk neerleggen tot en met zondagavond, met behoud van hun loon.

Na het vernemen van het nieuws waren sommige personeelsleden donderdagmiddag al huiswaarts gekeerd. Behalve mogelijks enkele kader- en directieleden is er vrijdag niemand nog afgezakt naar het bedrijf, zoals intern afgesproken was. De productie ligt dus volledig stil.

'Iedereen is ondertussen ook officieel op de hoogte gebracht van het nieuws', verzekert De Troch. 'Ook de nacht- en weekendploegen hebben nog een formele communicatie gekregen van de HR-manager', klinkt het.

Het nieuws over de herstructurering bij Bosch kwam hard aan bij de werknemers. De directie wil in de toekomst meer focussen op geautomatiseerde wisbladen. De productie van de klassieke ruitenwisser is niet meer winstgevend. Daarvoor is het volgens het bedrijf noodzakelijk om 400 banen te schrappen, wat neerkomt op een halvering van het personeelsbestand.

Maandag gaat iedereen normaal gezien opnieuw aan het werk. Dinsdag worden de onderhandelingen opgestart met de vakbonden.

