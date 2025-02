Novo Nordisk sloot 2024 af met sterke financiële resultaten. De omzet van de Deense biotechmastodont steeg met 26 procent, net als de operationele winst. De vraag naar de afslankmedicijnen Ozempic en Wegovy blijft hoog, en het bedrijf verwacht voor 2025 een omzetgroei tussen 16 en 24 procent. Toch zijn er ook uitdagingen, zoals de opkomende concurrentie van Eli Lilly en mogelijke prijsdruk in de Verenigde Staten door Medicare.

Volgens Danny Reweghs, hoofd strategie bij Trends Beleggen, blijft Novo Nordisk een uitzonderlijke speler in de farmasector. “Novo was de afgelopen jaren een absolute uitblinker, maar dat maakt het eerder de uitzondering dan de regel.” De sector heeft het de laatste tien jaar moeilijk gehad. Farmabedrijven kenden hun glorieperiode in de jaren negentig, toen de vergrijzing als megatrend werd erkend. Nadien kwamen er echter nieuwe uitdagingen bij. “We hebben destijds te weinig stilgestaan bij het feit dat patenten voortdurend vervallen en dat het steeds duurder wordt om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. De eenvoudigere ontdekkingen zijn al gedaan, waardoor onderzoek almaar complexer en duurder wordt. Bovendien worden de goedkeuringsprocedures steeds strenger.”

De strenge regulering heeft een impact op de hele sector. “Wanneer er al meerdere behandelingen voor een bepaalde aandoening bestaan, wordt de lat voor nieuwe geneesmiddelen steeds hoger gelegd. De FDA zal een nieuw medicijn alleen goedkeuren als het significant beter is dan de bestaande alternatieven. Daardoor zien we niet alleen dat steeds meer studies mislukken, maar ook dat goedkeuringsprocedures langer duren.”

Eli Lilly neemt de leiding

Een van de redenen waarom het aandeel Novo Nordisk de afgelopen maanden onder druk stond, is de toenemende concurrentie van Eli Lilly. Beleggers reageren snel op verschuivingen in marktdominantie, en dat is vooral bij Amerikaanse investeerders merkbaar. “Wanneer een andere speler de koppositie overneemt, zoals nu het geval is met Eli Lilly, kan dat snel gevolgen hebben. Amerikaanse beleggers mikken steeds op de marktleider van het moment. Het nummer twee, dat voorheen het nummer één was, wordt al snel als minder aantrekkelijk beschouwd. Dat verklaart ook de recente koersbewegingen van Novo Nordisk.”

Lees verder onder de grafiek (koers Novo Nordisk uitgedrukt in Deense kronen)

Toch betekent dat niet dat Novo Nordisk geen aantrekkelijke investering meer is. “Op dit moment lijkt het aandeel correct gewaardeerd en in lijn met zijn winstgroei. De markt voor afslankmedicatie blijft sterk groeien en zelfs als Eli Lilly momenteel de leiding neemt, is er voldoende ruimte voor Novo Nordisk om aanzienlijke omzet- en winstgroei te realiseren.”

Een ander risico dat meespeelt, zijn de bevoorradingsproblemen waarmee Novo Nordisk kampt. Daardoor moest het bedrijf omzet laten liggen. “Dat is een zwak punt gebleken. In een periode waarin Novo Nordisk nog de marktleider was, heeft het door productieproblemen kansen gemist. Het bedrijf ging er wellicht van uit dat klanten toch zouden blijven omdat er weinig alternatieven waren, maar nu die alternatieven er wél zijn, maken klanten sneller de overstap. Dat heeft de omzet en de winst van de afgelopen periode beïnvloed.”

Ondanks de verwachting dat de groei dit jaar trager zal verlopen, met een geschatte omzetstijging van 16 tot 24 procent en een winsttoename van 16 tot 27 procent, blijft de vraag naar Novo Nordisks afslankmedicijn Wegovy en diabetesmiddelen Ozempic en Rybelsus sterk. Concurrentie van Eli Lilly’s Zepbound en geplande prijsonderhandelingen door Medicare, de Amerikaanse ziekteverzekeraar van 66 miljoen burgers, kunnen de inkomsten onder druk zetten. Toch benadrukte CEO Lars Fruergaard Jørgensen dat de vraag naar Wegovy in de VS en andere markten groot blijft, waardoor Novo Nordisk blijft investeren in een uitbreiding van de productiecapaciteit in 2025.

Novo Nordisk in cijfers (2024) – Omzet: +26% tot 290,4 miljard Deense kronen (38,9 miljard euro)

– Bedrijfswinst: +26% tot 128,3 miljard Deense kronen (17,2 miljard euro)

– Nettowinst: +21% tot 100 miljard Deense kronen (3,03 euro per aandeel)

– Operationele winst vierde kwartaal: +37% tot 36,7 miljard Deense kronen (4,9 miljard euro)

– Vooruitzicht: Goedkeuring nieuw obesitasmiddel verwacht begin 2026

– CEO Jørgensen: “Meer dan 45 miljoen mensen profiteren nu van onze behandelingen.”

Kans voor beleggers?

Door de recente correctie lijkt het aandeel opnieuw aantrekkelijk gewaardeerd. “Voor het eerst in lange tijd is Novo Nordisk niet overdreven duur en correct geprijsd in verhouding tot zijn winstgroei. Gezien het groeipotentieel van het bedrijf zou er vanuit beleggers opnieuw koopinteresse moeten zijn.”

Wie echter liever spreiding zoekt binnen de sector, kan biotech-ETF’s overwegen. “Voor de doorsnee particuliere belegger is beleggen in biotechbedrijven een uitdaging. Van de tien startende biotechbedrijven zullen er zeven of acht weinig tot niets opleveren, één of twee een redelijke prestatie neerzetten en slechts één bedrijf echt doorbreken. Dat betekent dat een belegger minstens tien verschillende aandelen zou moeten kopen om voldoende spreiding te hebben. Bij een kleinere selectie is het risico groot dat de verkeerde bedrijven worden gekozen.”

Gezondheidszorg-ETF’s voor Belgische beleggers

Voor wie de sector wil betreden zonder afhankelijk te zijn van individuele aandelen, bieden ETF’s een aantrekkelijk alternatief. Enkele opties zijn:

SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF (ticker: WHEA ) – Deze ETF biedt wereldwijde blootstelling aan bedrijven in de gezondheidszorgsector, waaronder farmaceutische bedrijven, biotechnologie en medische apparatuur. Novo Nordisk is een van de holdings in deze ETF.

) – Deze ETF biedt wereldwijde blootstelling aan bedrijven in de gezondheidszorgsector, waaronder farmaceutische bedrijven, biotechnologie en medische apparatuur. Novo Nordisk is een van de holdings in deze ETF. Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH) – Deze ETF omvat bedrijven die actief zijn in de productie van gezondheidszorgapparatuur en -benodigdheden, de levering van gezondheidszorgdiensten, evenals bedrijven in de farmaceutische en biotechnologische industrie.

Blijft GLP-1 een dominante markt?

De grote vraag is of de hype rond eetlustremmende GLP-1-medicijnen zal aanhouden of dat er een nieuwe innovatie de sector zal veranderen. “Dat zal de komende jaren een belangrijk thema blijven. De biotechsector beweegt altijd in cycli en momenteel is GLP-1 de dominante trend. Dat fenomeen zal niet van vandaag op morgen verdwijnen.”

Tegelijkertijd wijst de geschiedenis uit dat biotech een sector is die voortdurend evolueert. “Misschien is dat voor sommige bedrijven wel hét moment om vooruit te kijken en te zoeken naar ‘the next big thing’. Wie pas als vijfde of zesde toetreedt tot een bepaalde markt, zal het moeilijk hebben om nog voldoende rendement te behalen.”

Voorlopig blijft Novo Nordisk echter goed gepositioneerd. “Het bedrijf heeft geprofiteerd van zijn first-mover advantage. Eli Lilly heeft het op efficiëntie ingehaald, maar Novo Nordisk blijft sterk groeien. De GLP-1-markt blijft uitbreiden en zijn geneesmiddelen zullen nog lange tijd relevant blijven.”

Lees ook: