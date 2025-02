Amper drie op de tien juwelierszaken in Vlaanderen is financieel gezond. Dat blijkt uit analyse van de neergelegde jaarrekeningen door Trends Business Information. Een op de vier juweliers heeft zelfs een negatieve cashflow. Maar er zijn er ook die het bijzonder goed doen. Onze ploeg trok naar de meest rendabele juwelier van Vlaanderen. In juwelenstad Antwerpen.