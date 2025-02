Wie zijn de meest rendabele juweliers van Vlaanderen? Dit is de top 15

Onze top vijftien van meest rendabele juweliers en horlogemakers omvat hoofdzakelijk heel solide, meestal generaties oude familiebedrijven. Dat familiale karakter wordt steevast benadrukt en zou synoniem zijn voor het vertrouwen tussen de verkoper en de klant, vaak over generaties heen.

De ondernemingen hebben doorgaans heel verzorgde websites, die de exclusiviteit van de winkels en het gamma benadrukken. De winkels krijgen ook geregeld een grondige renovatiebeurt, want de beleving staat centraal. De onlineverkoop is minder belangrijk. De klanten willen iets vasthouden en voelen. Wie een juweel koopt, wil ook zeker zijn dat het past.

Het Antwerpse Colman is de rendabelste juwelier van Vlaanderen. Een heel ruim aanbod, veel tijd voor de klant in de eigen winkel, passie voor uurwerken, en een grote investeringscapaciteit in onder meer veiligheid, zijn de troeven voor succes. Lees hier meer over de succesformule achter Colman, de rendabelste juwelier van Vlaanderen.

Het nummer twee in onze lijst, de bv Woertys uit Knokke, behoort tot het wereldwijde netwerk van boetieks van Rolex, het Zwitserse luxueuze horlogemerk. De winkel werd de voorbije zomer grondig vernieuwd. “Deze nieuwe boetiek belichaamt de waarden van Rolex, het merk van uitmuntendheid en perfectie”, meldt een mediabericht.

Ook de nummers drie en vier leggen het accent op horloges. TenSen Juweliers heeft twee winkels in Antwerpen. “Een waar familiebedrijf met de derde generatie aan het roer en zestig jaar expertise in het vak van horloges en juwelen”, benadrukt de verdeler van zeventig horlogemerken op de website. De familie Tensen komt uit Nederland. Grootvader Klaas startte in 1885. Marc Tensen (85) opende in 1962 een bescheiden winkeltje in Klapdorp in Antwerpen. Vandaag staan de kinderen Alain, Philip (49) en Nadia aan het roer. Het tweedegeneratiebedrijf A Bouverne uit Gent is genoemd naar de oprichter Alain Bouverne (75), die samen met zijn zoon Antony de zaak leidt. De horlogemaker heeft ook een eigen juwelenmerk, Bouverne Exclusive.

‘Huizen van vertrouwen’

Het nummer vijf heeft met drie winkels een sterke positie in Kortrijk. Kristof Nys (58) en zus Sylvie Nys (53) zijn derdegeneratietelgen. “Met een brede waaier aan prachtige horloges, indrukwekkende juwelen en andere stijlvolle accessoires ontpopte de familie Nys zich tot een vaste waarde in Kortrijk”, vindt de familie.

Op de zesde plaats vinden we het vierdegeneratiebedrijf Slaets in Antwerpen. De onderneming werd opgericht in 1904. “Met ruim 120 jaar ervaring is Slaets één van de oudste en bekendste huizen van vertrouwen in België”, belooft de website. Begin oktober sprak ons zusterblad Trends Style met Karlien Slaets (32). “De liefde voor juwelen en horloges is me met de paplepel ingegeven. Verliefd worden op onze sector is niet moeilijk”, zei ze. Zij doet de financiën, broer Maarten heeft een grote productkennis. “Hij is bezig met de uitstraling van het bedrijf en heeft onze eigen juwelenlijn uitgebouwd. Wij willen Slaets nog gezonder overlaten aan de vijfde generatie. Wij hebben de luxe dat we op lange termijn kunnen kijken. Onze sector beweegt traag, dat is heel anders dan de modewereld.”

Het nummer acht, Juwelen Richard, is wat atypisch. Het bedrijf is sinds 1956 gevestigd in Willebroek en is vandaag in handen van de tweedegeneratietelg David Verbruggen. Voor Juwelen Richard is het internet wél een belangrijk verkoopkanaal, zei hij eind november in een gesprek met Made in Antwerpen. “We doen vooral aan- en verkoop van goud en zilver en van tweedehandse luxehorloges, zoals Rolex. Zonder webwinkel zouden we niet kunnen bestaan. Tien jaar geleden hebben we die ommezwaai gemaakt.”

‘Verwenmoment’

Een naam als een klok in de hoofdstad van Limburg is onze nummer negen. “Juwelier Orye is al meer dan dertig jaar een vaste waarde in Hasselt en ver daarbuiten”, lezen we op de website. “Onze winkel in de schaduw van de Virga-Jessebasiliek is een plek waar vakmanschap, schoonheid en klantvriendelijkheid samenkomen.” Jan Orye (61) en An Vanoverbeke (60) zijn de oprichters. Met Yannik Orye is ook de tweede generatie actief.

Het tweedegeneratiebedrijf Juwelier Vandromme in Ieper is het nummer elf. Stefaan Vandromme (67) richtte de vennootschap in 2000 op, zijn dochter Charlotte werd vanaf 2015 bestuurder. De zaakvoerster heeft een eigen juwelen­lijn, en benadrukt de winkelbeleving. “Kom zelf ervaren hoe warm je wordt ontvangen door Charlotte Vandromme”, belooft de website. “Een bezoek aan Juwelier Vandromme staat voor een verwenmoment. Elk onvergetelijk moment van je leven wordt gevierd met een gepast juweel.”

Ook het nummer twaalf, Juweliers Casteur uit Waregem, zet winkelbeleving centraal. Klanten kunnen zich bijvoorbeeld in de winkel omkleden en dan zien hoe de juwelen passen bij hun kleding. “Mensen mooier maken zit bij Casteur in ons bloed, in ons DNA. Al drie generaties lang maken we het verschil voor onze klanten. Drie generaties, negentig jaar ambacht, drie maal passie.” De oprichter was Aloïs Casteur, die in 1930 een juwelierszaak startte. De huidige eigenaar Stefaan Casteur (58) leidt de zaak samen met zijn echtgenote Hilde Bruwier (55). Vorige zomer werd de onderneming geportretteerd in het tijdschrift van Voka West-Vlaanderen. “Onze sterke investeringen in beleving, topmerken én eigen merken zorgen ervoor dat we mensen uit een steeds ruimer gebied bereiken: van Noord-Frankrijk tot de kust en Antwerpen”, verklaarde Stefaan Casteur het succes.

Eveneens negentig jaar oud is het nummer veertien. Juwelier Clem Vercammen in Heist-op-den-Berg noemt zich “na drie generaties een gevestigde waarde in de wereld van juwelen”. Jules Vercammen startte een kleine juwelierszaak, zijn zoon Clem zorgde voor de groei. Het werd “een vooraanstaand kwaliteitshuis met een rijke traditie rond exclusieve Zwitserse horloges en Italiaanse juwelen”. De derde generatie met Ilse, Kristien en Gert Vercammen is al zestien jaar actief in de zaak. Maar het hele team is essentieel voor de winkel. “Ieder van ons speelt een belangrijke rol in het goed functioneren van onze juwelierszaak. Je kunt het vergelijken met een Zwitsers horloge: elk onderdeel is essentieel en heeft een belangrijke functie.”

‘Mooie maan’

De hekkensluiter in de top vijftien is actief in Gent. Martine Hul (68) startte met “een exclusieve juwelenlijn” in 2001, Hulchi Belluni. “Belluni of ‘de mooie maan’ is de bron van creatieve energie, mysterieuze romantiek en pure emotie. Ons juweel doet je glinsteren als een mysterieuze en romantische maan.”