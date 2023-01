Philips schrapt wereldwijd nog eens 6.000 banen. Dat maakte het Nederlandse elektronicaconcern maandagochtend bekend.

In oktober had Philips al aangekondigd dat het zijn personeelsbestand wereldwijd met 4.000 zou verminderen. Het nieuwe banenverlies komt daarbovenop.

In 2023 wil het concern, dat zich sinds 2021 op medische apparatuur focust, 3.000 bijkomende banen schrappen, en daarna nog eens evenveel tegen 2025. De ingreep zal naar schatting 300 miljoen euro kosten.

België en Nederland

Eind december telde Philips alles samen ruim 77.000 werknemers. Drie maanden eerder ging het nog om zowat 79.000. Philips stelt in België ongeveer 300 mensen tewerk. De impact hier is niet duidelijk.

In Nederland verdwijnen 1.100 banen, boven op de 400 die bij de vorige reorganisatie verloren gingen. Alles samen heeft Philips in zijn thuisland momenteel nog zowat 11.000 werknemers.

"Vereenvoudigen"

Philips wil op zijn centrale diensten slanker worden door het aantal managementslagen te verminderen. Zo wil het concern zijn manier van werken "vereenvoudigen" en de "wendbaarheid en productiviteit verbeteren", legt kersvers CEO Roy Jakobs uit. Daarnaast brengt Philips meer ontwikkelingsactiviteiten onder bij zijn bedrijfstakken. Nu zitten die vrijwel volledig gecentraliseerd rond Eindhoven.

Jakobs wil besparen om de kosten te compenseren die Philips moet maken wegens zijn defecte apparaten voor de behandeling van slaapapneu, waarvan een isolatieschuim kon afbrokkelen of chemische stoffen kon afgeven. Midden 2021 startte het bedrijf met terugroepingen, die het dit jaar wil afronden, en het legde in totaal al 885 miljoen euro aan provisies aan. Philips trekt dat bedrag nu op met 85 miljoen euro, zo maakte het maandag bekend.

Omzet

Philips zag zijn omzet op vergelijkbare basis in 2022 met 3 procent zakken tot 17,8 miljard euro, zo rapporteerde het voorts. Het Nederlandse bedrijf wijst daarvoor onder meer naar problemen in de toeleveringsketen en verminderde verkopen in China. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) kelderde van bijna 2,1 miljard in 2021 naar ruim 1,3 miljard vorig jaar.

In 2023 rekent Philips op een omzetgroei van 1 tot 3 procent, met "een trage start" van het jaar gevolgd door een gestage verbetering. Ook de winstmarge zou erop vooruitgaan.

