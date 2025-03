De start-up Conveo, die snel en goedkoop AI-gestuurd klantenonderzoek organiseert, heeft een financieringsronde van 5 miljoen euro afgesloten. Het geld zal worden gebruikt om te groeien en geografisch uit te breiden.

In deze digitale tijden verandert het consumentengedrag sneller dan ooit. Voor merken wordt het daarom nog belangrijker om kort op de bal te spelen. Alleen houden die bedrijven doorgaans vast aan traditionele bevragingsmethodes.

Kwantitatief onderzoek, zoals een enquêteformulier, is heel schaalbaar en goedkoop. Het is alleen erg moeilijk de antwoorden te analyseren. Waarom antwoordt een klant bijvoorbeeld dat hij ontevreden is? Weinig respondenten geven daar een context bij. Kwalitatief onderzoek daarentegen is traag en duur. Tussen het inplannen, afnemen en analyseren van diepte-interviews verstrijken doorgaans meerdere weken.

“Onze software gebaseerd op artificiële intelligentie (AI) combineert het beste van beide werelden”, zegt Dieter De Mesmaeker, de CEO van Conveo. “De AI-interviewer, die in veertig talen beschikbaar is, genereert de kwalitatieve antwoorden uit een diepte-interview, maar tegen de prijs en het tijdsbestek van een simpel formulier. Bovendien worden er vaak verbanden gevonden die mensen over het hoofd zouden zien. Zo krijgen we gedragen resultaten in zes tot acht uur in plaats van zes tot acht weken.”

Het doel van de Antwerpse start-up is klanteninzichten direct toegankelijk te maken voor elk team, van onderzoekers en marketeers tot de CEO. “Het voordeel is dat je echt diep kunt graven, want de interviews worden vastgelegd op beeld”, zegt medeoprichter Hendrik Van Hove. “Die opnames kunnen worden gebruikt bij de inzichten die de AI-interviewer aanlevert om extra verrijking te bieden.”

Kapitaal

Conveo heeft 5 miljoen euro startkapitaal opgehaald bij de gerenommeerde Amerikaanse incubator Y Combinator, de Britse durfkapitalist 6 Degrees Capital en de Belgische fondsen Entourage Capital, Pitchdrive en Syndicate One. Dat geld zal het gebruiken om snel te groeien. Het team moet dit jaar verdrievoudigen tot een twintigtal werknemers, onder wie een rist ontwikkelaars, verkopers en klantenondersteuners. Ook wil het bedrijf stappen richting het buitenland zetten, met uiterlijk volgend jaar een kantoor in Londen of New York.

De wereldwijde marktonderzoeksindustrie wordt geschat op ruim 115 miljard euro. Bedrijven trekken dus gigantische bedragen uit voor hun marktonderzoek. Conveo wil hen dezelfde resultaten bieden met nog extra use cases van de technologie, gaand van branding, klantenervaring en gedragsonderzoek tot innovatie en communicatie. Intussen mag de start-up al heel wat multinationals tot zijn klanten rekenen. Onder meer Unilever, Orange, Google, AB InBev en Procter & Gamble maken gebruik van de AI-gemodereerde video-interviews.

Betrouwbare medewerker

Hoewel de start-up pas in 2024 werd opgericht, hebben De Mesmaeker en Van Hove al een duidelijke eindvisie. Conveo moet uitgroeien tot een betrouwbare AI-onderzoeksmedewerker in organisaties. “Die moet onmiddellijk eerder onderzoek weergeven, gegevens van derden integreren of realtime nieuw onderzoek starten”, zegt De Mesmaeker. “We zien het gigantische potentieel van Conveo als gamechanger voor klantgerichte organisaties, omdat het de drempel verlaagt om inzichten te verzamelen, betere beslissingen te stimuleren en uiteindelijk betere producten en diensten te creëren.”

Blijft de vraag of zo’n digitale onderzoeker in alle situaties inzetbaar is. “In theorie wel”, besluit De Mesmaeker. “Maar ik kan me voorstellen dat er situaties of onderwerpen zijn, zoals in de geneeskunde, waar het menselijke contact primeert. In zulke situaties in een echte persoon misschien nog altijd beter.”