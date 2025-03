BEKIJK – Tom Simonts (KBC) over het Europees actieplan voor de auto-industrie: ‘Te weinig, maar niet te laat’

Woensdag 5 maart heeft de Europese Commissie een actieplan voor de Europese automobilesector onthuld. De Commissie focust daarbij op vijf elementen: innovatie en digitalisering, groene mobiliteit, competitiviteit en het weerbaar maken van de toeleveringsketen, vaardigheden en een gelijk speelveld. Beleggers lijken dat actieplan alvast voorzichtig positief te onthalen, want veel Europese auto-aandelen winnen vandaag enkele procenten. Is dat actieplan nu het medicijn waarmee de zieke Europese autosector kan herstellen? We vragen het aan KBC-econoom Tom Simonts.