Tip van de week: Newmont

2024 was een overgangsjaar voor Newmont Mining waarin de activa van het overgenomen Newcrest werden geïntegreerd. Dat proces omvat het afstoten van verschillende activa en is intussen grotendeels achter de rug.

Newmont wil zich concentreren op de zogenaamde Tier 1-activa, de topmijnen in politiek stabiele regio’s met een lange levensduur en een lager dan gemiddelde kostenstructuur. De goud- en koperdelver wil de managementfocus concentreren op deze activa.

De stroomlijning verliep sneller dan verwacht en bracht ook meer op dan gehoopt. De verkoop van Telfer, Musselwhite, Eléonore, CC&V, Akyem en Porcupine werd al afgerond. Daarvan kan de opbrengst, rekening houdend met uitgestelde betalingen, oplopen tot 4,3 miljard dollar. Newmont beschikt nu over elf operationele mijnen en drie grote uitbreidingsprojecten. Deze activa staan gezamenlijk in voor bewezen goudreserves van 134 miljoen troyounce.

Newmont noteert tegen minder dan acht keer de verwachte kasstroom en dat is ronduit goedkoop.

Na een tegenvallend derde kwartaal, gevolgd door een forse afstraffing van de koers, kon Newmont zich geen nieuwe misser veroorloven. Dat gebeurde ook niet, want de productie steeg naar 1,9 miljoen troyounce goud, een stuk boven het cijfer van het derde kwartaal (1,67 miljoen) en boven de verwachte 1,8 miljoen. Veel belangrijker was de evolutie van de totale productiekosten (AISC). Die daalde van 1.611 dollar naar 1.463 dollar. Tegelijk klom de gemiddelde verkoopprijs met 32 procent naar 2.643 dollar. Dat leverde een brutomarge op van 1180 dollar per troyounce verkocht goud, een flinke vooruitgang ten opzichte van het derde kwartaal (907 dollar). Daardoor bereikte ook de vrije kasstroom een record van 1,6 miljard dollar.

Over het volledige boekjaar kwam de goudproductie uit op 5,68 miljoen troyounce, in lijn met de verwachtingen. Die werd aangevuld met 153.000 ton koper en kleinere hoeveelheden van andere metalen. Over 2025 werd voor 2,9 miljard dollar aan vrije kasstromen gegenereerd. De aangepaste nettowinst klom naar 4 miljard dollar of 3,48 dollar per aandeel.

De vooruitzichten voor 2025 geven een gemengd beeld. De verwachte goudproductie ligt met 5,6 miljoen troyounce goud in lijn met de verwachtingen. De verwachte AISC van 1.620 dollar voor 2025 impliceert een stijging met bijna 11 procent op jaarbasis en dat is boven de verwachtingen. Newmont verwijst naar de hogere kapitaaluitgaven, de stijgende loonkosten en de hogere royalty’s die moeten worden betaald aan overheden. De hogere kosten zullen wellicht ruim worden gecompenseerd door de hogere verkoopprijzen. Daardoor zullen de kasstromen toch verder toenemen. Newmont betaalde vorig jaar 1,4 miljard dollar aan schulden terug. Eind december was de nettoschuld gedaald naar 7,6 miljard dollar of 0,6 keer de ebitda. De beschikbare liquiditeit bedraagt 7,7 miljard dollar. Naarmate de opbrengst van de activaverkopen binnenkomen, zal de cashpositie verder toenemen. Dat is ook nodig want de kapitaaluitgaven zullen de komende jaren vrij hoog blijven. Voor 2025 mikt Newmont op 1,8 miljard dollar tegenover 1,5 miljard dollar vorig jaar. De eerder vernoemde projecten moeten de goudproductie de komende jaren verder opkrikken tot 6 miljoen troyounce na 2030. Er is ook een programma van aandeleninkopen dat loopt tot oktober 2026 en waar 3 miljard dollar voor werd uitgetrokken. Het kwartaaldividend blijft voorlopig ongewijzigd op 0,25 dollar.

Conclusie

Het aandeel is nog niet hersteld van de koersval in oktober. Fundamenteel gaat het goed met een geslaagde integratie van de Newcrest-activa en een verdere stroomlijning van de groep. Dankzij de hogere verkoopprijzen gaat dit gepaard met een flinke stijging van de kasstromen terwijl ook de financiële positie sterk is. Newmont noteert tegen minder dan acht keer de verwachte kasstroom en dat is ronduit goedkoop. Het aandeel blijft daarom koopwaardig.

koopwaardig

Koers: 42.84

Ticker: NEM US

ISIN-code: US6516391066

Markt: New York Stock Exchange

Beurskapitalisatie: 48,3 miljard dollar

K/w 2024: 12,3

Verwachte k/w 2025: 11,8

Koersverschil 12 maanden: +43,4%

Koersverschil sinds jaarbegin: +15,1%

Dividendrendement: 2,3%